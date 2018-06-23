嘉義愛樂辦快閃活動 6位小提琴手擔綱演奏

在小提琴家洪偉哲（穿橫條紋上衣），帶領指揮下，6位小提琴手拉奏出美妙旋律，舒緩車站旅客緊張步調。（張伊珊攝）

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6位嘉義愛樂明日之星，23日上午在高鐵嘉義站快閃演奏2首曲目，吸引不少旅客駐足聆賞拍照。（張伊珊攝）

由嘉縣文化觀光局扶植成立的嘉義愛樂管弦樂團，成軍快3年，23日首度在高鐵嘉義站，舉辦快閃活動。由6位平均身高不到150公分的小小樂手擔綱演出，精心挑選Somewhere in time（夏日情懷）及韋瓦第小提琴協奏曲等，為人來人往的車站，增添幾分人文藝術氣息。

嘉義愛樂管弦樂團藝術總監謝元富指出，嘉義愛樂自2年前起，每年9月甄選傑出音樂新秀，提供高中以下在學生參與樂團練習，以及2次年度大型演出機會，至今已培育2屆明日之星。這次的快閃活動，由學生及家長主動策畫發起，「練出興趣」也想替社會盡心力，目前正積極安排至嘉義長庚醫院進行公益演奏。

小提琴家洪偉哲透露，此次演出曲目皆來自學生想法，考量高鐵站旅客總是來去匆匆，故特以Somewhere in time（夏日情懷）開場，舒緩緊張步調，接著演奏韋瓦第小提琴協奏曲，活潑輕快又富節奏感，祝福每位往來旅客；演出成員中，年紀最小的是小學五年級的顏辰安及陳宥均，2人異口同聲說「不會緊張」，小小年紀表現相當穩重。

高鐵嘉義站表示，台灣高鐵公司自2007年起，舉辦「藝起來高鐵」活動，以實際行動讓藝術與生活無縫接軌；23日「嘉義愛樂管弦樂團」在車站大廳的表演，巧妙結合慢活藝術及快速列車，讓旅客在匆忙行程中與藝術不期而遇，享受難得的高鐵音樂饗宴。

(中時 )

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