台大洗腎接錯管事件 醫改會：有球員兼裁判嫌疑

2018年06月23日 20:53 中時 倪浩倫

台大醫院加護病房今日遭傳出洗腎「接錯管路」出包事件，本應接RO逆滲透水的孔洞，誤接到一般的自來水，疑似有1人因此過世，院方則回應「無相關」。為此，醫改會批，台大在事發多日後才被動說明，不僅無法服眾、有「球員兼裁判」的爭議，外界也無法透過此事來學習，建議各醫院未來發生重大事件，應即時通報、並由第三方做出客觀的分析。

醫改會副執行長朱顯光說，台大在事件發生後，不是選擇主動對外說明，而是在經媒體發現、報導後，才被動的對外簡單回應，但事隔多日，部分相關證據可能都已找不到了；更扯的是，院方還直接對外表示「該事件和患者的死亡並無相關」，難免讓外界會做出台大自己「球員兼裁判」的聯想。

就算身為國內醫界龍頭，但畢竟醫療人員不是神，一定有可能犯錯；朱顯光認為，這麼離譜的失誤，有可能是防呆、除錯設計出問題，也有可能是人力不足、因為太累而出現失誤，這些都需要徹底檢討，而不是僅僅處罰個人了事。

但朱顯光強調，從過去的愛滋器官誤植事件開始，醫改會就建議衛福部，當醫院出現重大事件時，應該在事發24小時內通報衛福部，並可比照香港，當重大事件發生後，得立刻從外部成立一個獨立的單位進行分析，不僅能讓外界信服，也可讓其他單位作為借鏡，漸少未來犯錯機率。

朱顯光說，進到加護病房的重症病人，如果期間發生類似這次的意外事件，就算事後死亡，更因為資訊不對等，也很難釐清到底是不是該起意外惹的禍；但他指出，多數家屬要的都不是賠償，而是希望院方徹底檢討，不要再害到下個人，也希望從這起事件開始，徹底做出改變。

(中時 )