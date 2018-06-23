世足》比利時開場猛攻 3：1暫領先突尼西亞

比利時前鋒盧卡庫巧妙挑射，攻進比利時第3球。(路透)

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中時電子報
比利時前鋒阿札下半場挑球晃過門將得分。(路透)

G組老大比利時23日晚間對戰突尼西亞，擺出3-4-2-1陣型，一樣由進球王盧卡庫(Romelu Lukaku)擔任箭頭。突尼西亞改以均衡的4-3-3布陣。比利時果然開場就展開猛攻，雙方踢完上半場，比利時以3-1領先。

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開賽第6分鐘，比利時邊鋒阿札(Eden Hazard)在禁區邊緣被突尼西亞後衛尤瑟夫(Ben Youssef)絆倒，這個犯規不巧發生在禁區線上，裁判的判決是12碼極刑！阿札自己操刀罰球，輕鬆騙過門將，從容將球踢進。

第16分鐘，比利時箭頭盧卡庫在中路接獲隊友梅騰斯(Dries Mertens)的傳球，單刀攻至門前，在對方後衛尤瑟夫與門將面前再下一城！這是盧卡庫本屆第3顆進球。

連失兩球的突尼西亞隨後獲得自由球機會，卡茲里(Wahbi Khazri)從左方開出漂亮的一球，後衛布朗(Dylan Bronn)在第18分鐘於亂軍中頭槌破門！但是進球之後，布朗很快因為受傷被抬出場。第26分鐘比利時盧卡庫再度獲得單刀機會，可惜衝過了頭。

上半場結束前，失掉兩球的戰犯尤瑟夫與沙西(Ferjani Sassi)受傷被抬出場。

接下來進入傷停補時，盧卡庫再度攻至門前，一記巧妙挑射，球飛越了出擊防守的門將然後漂亮破門！助攻的就是賽前揚言要痛宰對手的中場穆尼爾(Thomas Meunier)，這也是盧卡庫跨場第4顆進球，追平了葡萄牙的C羅，並列本屆進球王。

(中時電子報)

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