中市警第六分局治安座談 警民合作拚治安、反賄緝毒

2018年06月23日 21:33 中時 盧金足

年底將舉行選舉，台中地檢署宣導鼓勵民眾勇於檢舉，除嚇阻候選人不敢輕易行賄，阻絕賄選念頭與可能，營造公平、公正、公開的選舉環境。（盧金足攝）

台中市西屯區各里、鄰長、各級學校、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊熱烈參與。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第六分局23日在西屯區至善國中召開擴大社區治安座談會，市府副市長林依瑩表示，台中市治安改善，民眾有感；台中地檢署檢察長張宏謀表示，年底將與舉行選舉，鼓勵民眾勇於檢舉，除嚇阻候選人不敢輕易行賄外，另透過多元監督機制讓候選人感受到政府嚴密查賄之氛圍，嚴懲金錢、暴力介入選舉，斷黑拔金，使候選人「不想、不用、不能、不敢買票」，阻絕賄選念頭與可能，營造公平、公正、公開的選舉環境。

台中市警察局第六分局為加強轄內里民與勤區員警橫向聯繫，共同維護社區治安，邀請西屯區各里、鄰長、各級學校、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊等700多人到場參與，全場座無虛席。

座談會由市政府副市長林依瑩、副秘書長李賢義及警察局楊源明主持，西屯區區長何國裕、副區長林秋萬與立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧等人都出席。

林依瑩表示，台中市治安改善，市民都深深體會，近年在警察局不遺餘力的推動各項警政下，有效平穩社會秩序，尤其案件發生後，在第一時間掌握案情及證據從而破案，贏得民眾讚賞，為市民向辛苦的警察致謝。

李賢義指出，台中市107年度每10萬人口犯罪率下降、各類案件破獲率上升，取得六都治安評比第一名的亮眼成績單，都是在警方共同維護台中市治安的功勞，為市民創造良好的居住環境。

楊源明強調，台中市警政工作秉持科技偵查、偵防並重及警民合作的三大主軸，與會的西屯區各里、鄰長、各級學校、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊，對社區周遭環境最熟悉的，維護治安工作需要各位與警方在同一陣線一起努力，憑藉著深入社區、警民合作。

台中市每十萬人口犯罪率六都最低，尤其針對民眾感受最深的毒品，警察局持續推動「安居專案」，調查藏匿在社區大樓的毒品犯罪，具體查獲毒品案件，也獲得全國第一名的佳績，台中市政府警察局維護治安平穩的決心，為市民打造安心宜居的生活環境是警方第一要務。

台中地方檢察署檢察長張宏謀率主任檢察官郭景銘及檢察官白惠淑受邀出席，以有獎徵答輕鬆活潑的方式作反賄選宣導，鼓勵民眾勇於檢舉，除嚇阻候選人不敢輕易行賄外，另透過多元監督機制讓候選人感受到政府嚴密查賄之氛圍，嚴懲金錢、暴力介入選舉，斷黑拔金。

台中市已躍居為全國第二大城市，隨著西屯區人口增加及產業快速發展，治安、交通成為在地居民最關心的議題，第六分局偵查隊隊長陳春安在會中強調，警察同仁全力以赴及各位鄉親熱心協助下，警察局在107年上半年在反毒、打詐、防制竊盜等績效名列前茅，「安居專案」執行成效更是亮眼，破獲愷他命毒品製造工廠、新興毒品咖啡包分裝場，並持續溯源追查；另外第六分局因為致力於預防犯罪，西屯區機車竊盜數大幅下降。

為展現警察局對於緝毒工作的努力，會中更邀請到台中市政府警察局警犬隊展演各項技能，現場除展現嚴密的「偵爆」及「緝毒」技能專精訓練，更演示歹徒抗拒臨檢，抽刀欲攻擊員警，領犬員口號一下，體格精壯的比利時狼犬「忍者」立刻撲上咬捕，撲倒歹徒且狠咬手部不放，攻擊氣勢震撼全場，讓現場來賓不由得驚呼連連，最後由員警將歹徒制伏。

台中市警察局第六分局局長陳武康表示，台中市政府警察局維護市民的生活安全，為民眾打造安心的生活環境，運用民力及友善通報網於治安維護至關重要，在警民合作維護推動下，預防犯罪等防範未然的觀念漸深入社區，有效降低刑案發生數、提升案件破獲率，使台中市治安更加平穩安全，成為治安宜居模範城市。

陳武康感謝全體里長、鄰長平時協助警方維護治安的努力與貢獻，未來仍持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

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(中時 )