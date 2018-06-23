國際芒果節開幕 邀請民眾來台南體驗「夏日紅寶石」

2018年06月23日 21:58 中時 李其樺

台南市代理市長李孟諺（左）準備2顆芒果贈送給來參加開幕典禮的日本靜岡縣富士宮市市長藤秀忠，彰顯2市友好情誼。（李其樺翻攝）

台南國際芒果節活動23日在走馬瀨農場正式開跑，23日至24日入園，可享門票優惠價100元，再加送50元芒果冰折價券。自6月30日至7月21日起，先後在玉井、大內、楠西、左鎮、南化舉辦芒果節特色活動。（李其樺翻攝）

一年一度的台南國際芒果節今（23）日上午正式在走馬瀨農場登場，台南市府代理市長李孟諺、農委會主委林聰賢主持開幕典禮，李孟諺表示，芒果節期間陸續在玉井等5個產地舉辦特色活動，邀請民眾來台南芒果產區旅遊，體驗「夏日紅寶石」的好滋味。

李孟諺表示，全台灣芒果的產值台南占一半以上，也是最重要的芒果產地，歡迎民眾踴躍參加芒果節的活動，一起共襄盛舉。李孟諺準備2顆芒果贈送給來參加開幕典禮的日本靜岡縣富士宮市市長藤秀忠，彰顯2市友好情誼。

林聰賢表示，對於台南市舉辦國際芒果節活動除了幫助農民賺大錢，同時打開國際通路，對此予以肯定，他也預估今年芒果外銷增加15%左右。

農業局表示，國際芒果節活動期間除在官網提供芒果訂購資訊服務外，也提供「台灣下單、日本取貨」訂購芒果服務，同時為方便國內消費者享用，與7-ELEVEN合作推出的兩款芒果鮮果盒已於6月18日正式上櫃，歡迎民眾選購。

台南國際芒果節活動23日在走馬瀨農場正式開跑，23日至24日入園，可享門票優惠價100元，再加送50元芒果冰折價券。自6月30日至7月21日起，先後在玉井、大內、楠西、左鎮、南化舉辦芒果節特色活動。

另外，觀旅局也媒合旅遊業者針對各產地特色和活動，規畫多元化旅遊套裝行程，並於芒果產季與台南大飯店、台南商務會館、走馬瀨農場草原餐廳、桂田酒店及福樓等知名飯店及店家，推出芒果料理及芒果創意甜點，提供給遊客不一樣的芒果饗宴。

(中時 )