2017年全球12大智慧手機廠 中國大陸佔9家

2018年06月23日 21:37 中時電子報 盧伯華

IC Insight所公布的2015~2017全球12大手製造商排名表。（圖／IC Insight)

美國半導體產業市場調查機構IC Insights日前發布數據顯示，2017年世界智慧手機製造商排名的前12位中，有9家是中國大陸企業。這9家中國企業所製造的智慧手機數量達6.26億部，全球市佔率持續擴大至42%。

根據IC Insight所做的調查，中國大陸的華為公司是2017年第3大智能手機製造商，發售超過1.53億部手機；緊隨其後的第4名與第5名是步步高電子公司的Oppo和Vivo，共出售了2.132億部智慧手機；小米排名第6，該公司去年增加了73％銷售量，達9170萬部。

另外5家進入全球前12名的中國智慧手機製造商，排名8至12，依序分別是聯想、中興、TCL、金立與酷派。

IC Insights的報告說，進入前12名的9家中國品牌共生產了6.26億部智慧手機，比2016年增長11％。這使得中國企業在全球智慧手機市場的總份額已上升到42％，相較前兩年的市佔率38％和34％，顯示其競爭力仍快速增加中。

這份全球前12智慧手機製造商名單中有2家韓國公司，包括排名第一的三星(Samsung)，還有排名第7樂金(LG)；知名的美國企業蘋果公司排名第2。2017年這3家公司共供應5.33億部智慧手機，全球市佔率為36％。

「衛星通訊社」也引述IC Insights的報告說，中國企業華為、Oppo、Vivo和小米已成為三星、蘋果在智能手機市場最大的競爭對手。雖然在價格上，中國企業還追不上此一科技行業的龍頭，目前三星、蘋果的智慧手機幾乎都超過200美元，而中國產的智慧手機價格相對低了許多。

根據IC Insights的評估，2017年共有15億部智慧手機進入市場。 2018年全球智慧手機市場將有2％的實質增長，至15.3億部。預計到2021年都會保持類似的增長率。

(中時電子報)