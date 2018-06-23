金曲紅毯「陽盛陰衰」 幸好有老蕭跨性別撐場 讓女星也服氣

2018年06月23日 21:43 中時 陶福媛

蕭敬騰穿GUCCI配戴伯爵珠寶走紅毯。（PIAGET提供）

蕭敬騰配戴寶格麗Serpenti Eyes on me 系列耳環 ，34萬1400元。(Bvlgari提供）

蕭敬騰配戴寶格麗Serpenti Eyes on me 系列戒指 ，20萬5100元。(Bvlgari提供）

蕭敬騰配戴香奈兒Coco Crush戒指 。(CHANEL提供）

今年的金曲獎明顯「陽盛陰衰」，天后成為各大精品爭相贊助的焦點，競爭異常激烈，不過真正的黑馬，是大玩性別跨界的蕭敬騰，他整場換穿香奈兒、愛馬仕、LANVIN、Bottega Veneta和Gucci五套服裝，並得到卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商傾力贊助，與天后相較起來可說毫不遜色。

蕭敬騰素來愛玩「跨性別」時尚，他在紅毯上身穿GUCCI米色西裝，並將Piaget戒指、手環層層疊疊往身上戴，就連鑲嵌大顆鑽石和彩石的項鍊也不排斥，讓人見識他跨性別的時尚品味。

老蕭這回擔任主持人發揮他的歌唱才華，以歌唱取代說話，並以身上的華服珠寶為他發聲，如他穿Bottega Veneta紅色西裝搭配寶格麗珠寶高歌，並在最終曲以他最愛的香奈兒禮服搭香奈兒珠寶壓軸演出，都讓人留下深刻的印象

(中時 )