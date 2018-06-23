《金曲29》天后時尚 比性感、更拼氣場

2018年06月23日 21:48 中時 陶福媛

張惠妹穿Fendi宗教風曳地長袍搭配逾5000萬元的卡地亞珠寶，展現天后氣場。

黃路梓茵 (Lulu)穿台灣原住民設計師高勝忠的長裙，搭配寶格麗珠寶。（Bvlgari提供）

「金曲29」紅毯時尚，天后拚氣場，也比性感。徐若瑄以一襲優雅的紐約Reem Acra訂製服搭配Boucheron珠寶走紅毯，深V領的性感美胸搶盡風采；張惠妹則以Fendi宗教風曳地長袍搭配逾5000萬的卡地亞珠寶，展現天后的超強氣場。

與影展頒獎典禮比較起來，以歌手為主角的音樂頒獎典禮，時尚紅毯往往更有街頭風格和反叛精神，明星的個人風格強烈、不按牌理出牌，徐若瑄和張惠妹各自在紅毯上展現不同風情，一個性感冶豔、一個氣勢逼人，可說不相上下。

知名舞蹈家簡珮如以表演嘉賓的身分走紅毯，一襲Dior粉膚色刺繡露肩薄紗禮服優雅時尚，同樣令人驚豔。艾怡良一身深藍色中空禮服走紅毯，露出小麥色的性感小蠻腰，搭配Boucheron Serpenti Boheme珠寶，表現不俗。

今年金曲獎紅毯不只是單純的時裝秀，不少入圍歌手為了突顯自己擁有原住民的血統，刻意穿上原民風的禮服走紅毯。如紅毯星光主持人黃路梓茵 (Lulu)，就以白上衣搭配台灣原住民設計師高勝忠設計布農族圖騰長裙，身上1200萬的珠寶則是寶格麗提

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(中時 )