南韓永遠的二把手 中央情報部創立者金鍾泌辭世

2018年06月23日 22:18 中時 陳文和

南韓「政界不倒翁」、「永遠的二把手」金鍾泌前總理23日因病辭世，享年92歲。金鍾泌先後在軍事獨裁與自由民主兩對立陣營間游刃有餘，分別於朴正熙和金大中執政時期擔任過國務總理。他與台灣關係密切，多次訪問台灣，1975年更代表南韓政府來台，參加中華民國故總統蔣中正的告別式。

據金鍾泌的隨從透露，金是於首爾當地時間23日早上8時15分離世。金當日因高齡引發併發症，從首爾新堂洞的寓所送往順天鄉大學醫院途中往生，到院後確認病逝。南韓青瓦台總統府接獲消息後已向其家人致哀。

1926年在忠清南道出生的金鍾泌，於1951年從南韓陸軍軍官學校畢業，1961年參與朴正熙「5•16軍事政變」、協助朴上台掌權而步入政壇。同年他成立了中央情報部（國家情報院前身）並出任首任部長。

1971年到1975年，金鐘泌擔任國務總理，仕途平坦，1979年朴正熙遇刺身亡後，政權落入發動雙十二政變的全斗煥之手，1980年隨著新軍部登場，金鍾泌被控貪汙下獄，1984年遠走美國，1986年回國後創建新民主共和黨，1988年該黨在國會選舉大有斬獲，金鐘泌重回政治第一線。

1992年，金鐘泌支持金泳三贏得總統大選，1997年大選時，金鍾泌在最後關頭與新政治國民會議總裁金大中聯合，助金大中入主青瓦台，兩方建立共同政權。金鐘泌在2004年參選國會議員落選，宣布退出政壇。

與金大中、金泳三被合稱為政界「三金」的金鐘泌，一生榮辱參半、幾度浮沉，南韓人對他的評價褒貶不一，有人斥其為軍事政變幫兇，也有人稱他為政壇弄潮兒、處世達人、浪漫政治家。

金鍾泌與中華民國政府關係密切，特別是蔣中正時代，雙方至為友好。他曾訪問臺灣及參加雙十國慶日酒會等慶祝活動。

(中時 )