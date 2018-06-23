廖人帥陪榜閃離小巨蛋 影片PO網「怒比中指」

2018年06月23日 22:26 中時電子報 蘇士亨

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚登場，入圍最佳音樂錄影帶的廖人帥，在紅毯受訪時，開玩笑表示「評審都很討厭我，我在宣布我不會得獎」，未料結果揭曉再度陪榜，讓他氣得當場離開小巨蛋。

廖人帥臉書影片。(影片/廖人帥臉書)

廖人帥以A-Lin《未單身》MV，入圍最佳音樂錄影帶獎，最後敗給羅景王執導的《身後》，沒想到這似乎再度惹怒他，除了立刻離開頒獎典禮現場以示不滿，還在臉書PO出搭計程車離開的影片，甚至還對鏡頭怒比中指，再度引起網友一陣討論，雖然有人表示力挺到底，但也有人提醒他要有點風度。

第29屆金曲獎，最佳音樂錄影帶獎入圍名單：

他是末日預言中的宇宙碎片《戰神卡爾迪亞》/ 大樂音樂有限公司（導演：談宗藩）

泰國恰恰《亞洲通吃》/ 量能文創股份有限公司（導演：Chayanop Boonprakob）

言不由衷（The Prayer）《心裡學》/ 亞神音樂娛樂股份有限公司（導演：比爾賈）

與浪之間 Waves《次等秘密 Insignificant Secret》/ 添翼創越工作室（導演：鳥兒映像製作）

未單身《A-LIN同名專輯》/ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（導演：廖人帥、姚國禎）、

雪女《末路狂花》/ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（導演：MO (YAMANYAMO)）

身後《偷故事的人》/ 百代唱片股份有限公司（導演：羅景壬）

(中時電子報)