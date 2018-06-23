PTT網民：民進黨的末路要來了！

2018年06月23日 22:30 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

蔡英文總統多次提到台灣價值；民進黨台北市長參選人姚文智甚至說，綠就是台灣價值。PTT網民PO文指出，民進黨硬要把台灣意識這種祖產拿出來，放到賭桌上和人對賭，該醒醒了，時代不一樣了，民進黨年底一定會大敗，更不禁嘆：民進黨的末路要來了！

作家陳芳明曾表示，小英一直給台北市長柯文哲口試，什麼是真正的「台灣價值」，現在終於揭曉了，姚文智終於給出了標準答案，原來「台灣價值」是一種思想檢查，是一種意識形態的檢驗。陳芳明甚至斬釘截鐵說：我的票絕對不會投給民進黨的候選人。

該網民則感嘆說，沒辦法，民進黨這群人玩殘自己，硬要把台灣意識這種祖產拿出來，放到賭桌上和人對賭，敗家子！DPP真的不懂，台灣人民不是不愛台灣意識，而是需要求發展，不只和中國大陸，更要和世界來競爭，DPP那群永遠活在過去歷史山洞的人，用過去的經驗教現代的人面對未來的世界，有用嗎？真的該醒醒了，時代都不一樣了！

該網民斷言，民進黨年底一定大敗的，保證貫破歷史底線！接著就是2020、2024的政權失去，長達10年沒有位置可分，沒有舞台發揮，樹倒猢猻散，這次的挫敗，真的就是挫敗了，全黨的失敗！

鄉民們回應說：「只能說一個慘字，2016後拿到滿手好牌結果打成這樣。」、「民進黨不滾蛋，台灣會完蛋。」、「2016是我第一次投DPP，也是最後一次。」、「改革改一半，對得起當年投票給你們的選民嗎？」、「眼看江山快丟了，只好全梭了。」不過也有人認為，「狗狗還是忠心的，這點對於民進黨的支持者是癡心絕對的。」

(中時電子報)