PTT網民：民進黨的末路要來了！

小英總統（右圖）多次談台灣價值；姚文智（左圖）則說，綠就是台灣價值。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
／整理報導

蔡英文總統多次提到台灣價值；民進黨台北市長參選人姚文智甚至說，綠就是台灣價值。PTT網民PO文指出，民進黨硬要把台灣意識這種祖產拿出來，放到賭桌上和人對賭，該醒醒了，時代不一樣了，民進黨年底一定會大敗，更不禁嘆：民進黨的末路要來了！

作家陳芳明曾表示，小英一直給台北市長柯文哲口試，什麼是真正的「台灣價值」，現在終於揭曉了，姚文智終於給出了標準答案，原來「台灣價值」是一種思想檢查，是一種意識形態的檢驗。陳芳明甚至斬釘截鐵說：我的票絕對不會投給民進黨的候選人。

該網民則感嘆說，沒辦法，民進黨這群人玩殘自己，硬要把台灣意識這種祖產拿出來，放到賭桌上和人對賭，敗家子！DPP真的不懂，台灣人民不是不愛台灣意識，而是需要求發展，不只和中國大陸，更要和世界來競爭，DPP那群永遠活在過去歷史山洞的人，用過去的經驗教現代的人面對未來的世界，有用嗎？真的該醒醒了，時代都不一樣了！

該網民斷言，民進黨年底一定大敗的，保證貫破歷史底線！接著就是2020、2024的政權失去，長達10年沒有位置可分，沒有舞台發揮，樹倒猢猻散，這次的挫敗，真的就是挫敗了，全黨的失敗！

鄉民們回應說：「只能說一個慘字，2016後拿到滿手好牌結果打成這樣。」、「民進黨不滾蛋，台灣會完蛋。」、「2016是我第一次投DPP，也是最後一次。」、「改革改一半，對得起當年投票給你們的選民嗎？」、「眼看江山快丟了，只好全梭了。」不過也有人認為，「狗狗還是忠心的，這點對於民進黨的支持者是癡心絕對的。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

民進黨猛打文大宿舍案 網：沒地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。