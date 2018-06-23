今年WHO流感疫苗預測　先四價後三價

2018年06月23日 23:03 中時 倪浩倫

疫苗正在進行自動化生產。（倪浩倫攝）

疫苗正在進行自動化生產，各個過程皆有專人在旁監控。（倪浩倫攝）

秋冬是北半球的流感季，也讓衛福部持續呼籲國人要打疫苗，而在疫苗的價數建議部分，世衛WHO今年也首次先提四價、再提三價；不同於我國是施打三價公費流感疫苗，包括英、法、德、日、港等多國，皆是提供四價的公費疫苗。國外學者強調，流感疫苗除了防流感，還能降低因流感併發的腎臟病、糖尿病、肺炎、甚至中風等疾病死亡風險。

法國賽諾菲藥廠日前在法國盧昂的流感疫苗廠召開國際記者會，同時開放記者參觀廠區。特別的是，與會專家之一的英國諾丁漢大學臨床檢驗科學所病毒學博士霍琳沃絲，記者會上的簡報當中，竟出現大量來自我國相關的統計數字，會後更對我國對於疫情的監控、統計等相關數字讚不絕口。

霍琳沃絲接受台灣媒體專訪時表示，一旦染上流感，有氣喘、慢性肺阻塞COPD者，很容易加重病情，也會出現肺炎、支氣管炎等疾病；然而，有別於上述大家常知的呼吸道疾病，流感還會傷害全身多處器官，提高心肌梗塞、心臟病、腦中風等發病機率，同時讓糖尿病、腎臟病患者的病情惡化。

霍琳沃絲引我國數字指出，10.2萬名老人接種流感疫苗後，能達到預防流感、甚至降低因併發症而死亡的效果，包括中風死亡率大降65％最多，其次分別為腎臟病60％、糖尿病55％、肺炎53％、COPD慢性肺阻塞45％。

WHO每年2月都會公布北半球下季的4種流感病毒株，包括2種A型流感和2種B型流感，過往，都會先建議三價的內容，但今年在建議疫苗涵蓋的病毒株中，卻首次「先提到四價疫苗」，其次才是三價，當時也引起社會討論，認為政府應遵循WHO的建議，公費疫苗宜改打四價。

由於病毒隨時在變，WHO才要每年都透過研究來宣布；由於無論是三價或四價，2種A流都被納入，但三價卻是從2種B流中選1種，隨著病毒突變、各地區域的不同，自然會出現「猜錯」的可能。

四價疫苗因為4種病毒通包，沒有猜錯問題，保護力約7成，但為何無法達100％？霍琳沃絲解釋，因每個人身體狀況、施打後免疫反應都不同，加上病毒持續變異所致；若選打三價，且猜對當年流行的B流，保護力便和四價差不多，但她強調，若猜錯，保護力可能大降至2~3成，以美國2014~2015年流感季為例，因為病毒株預測錯誤，使得當年疫苗保護力狂降到僅剩1成多。

(中時 )