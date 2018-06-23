B-52轟炸機提升強度 翼下將可攜帶炸彈之母

B-52轟炸機的翼下內側有一具掛架，左右機翼各一個，每具普通掛架目前的攜彈能力是2500公斤，有計畫提升到9000公斤。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美國空軍計劃為B-52H同溫層堡壘式轟炸機( Stratofortress)的機翼載重能力給強化，希望能在翼下攜掛重達9,070公斤的單一武器，其中包括GBU-43 / B俗稱「炸彈之母」的氣化空爆炸彈(MOAB）。

全球航空(flight global)報導，B-52H是美國載重量最大的轟炸機，現在機腹可以攜帶最重型的炸彈，包括13.6噸的巨型貫穿炸彈。但是B-52H的機翼就沒有那麼強的攜掛力，目前B-52的普通掛架只能攜帶2270公斤（5000磅）的武器。

B-52轟炸機是軍機界的長青樹，現役的H型是1961年進入美國空軍機隊，服役已超過57年，但是美國空軍沒有要它退役的打算，而是持續升級，使B-52H至少能再服役到2060年，到時候將會是服役時間達到100年的軍機。

升級計畫包括航電系統和通訊網路，還要重新製造新一代的渦輪風扇發動機，已確定繼續使用同TF33規格，仍舊使用8具發動機做為推力。

1960年代的B-52擔任X-15火箭機的發射母機，X-15最大重量15噸，使用特殊掛架搭載。(圖/NASA)

強化掛架的載重力也是其中一項升級計畫，不過美國空軍尚未確定這一部分，但是先前規畫已經進行，只要一等上層拍版，授予合約就會迅速行動。

事實上B-52翼下的吊掛力本身沒有問題，比如1960年代為了理解極高空極高速環境，而建造的X-15火箭機，就是由B-52來吊掛並發射的，而滿載燃油與飛行員的X-15總重達到15.4噸，比炸彈之母的9噸還要重。

(中時電子報)

文章來源：USAF proposes MOAB-sized bomb carriage for B-52H wings

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