專家：川普對中貿易戰 政治得分高於經濟成本

2018年06月23日 23:05 中時電子報 盧伯華

雖然中國不斷向美國喊話稱，掀起美中貿易戰無助於美國經濟，將使雙方都蒙受巨大損失，但川普似乎仍一意孤行。美國專家指出，川普對中國施加懲罰性關稅雖然會讓美國付出相當的經濟成本，但他個人在國內政治上的得分卻會遠高於美國經濟上的損失。

美國邁阿密大學政治系教授金德芳(June Teufel Dreyer)在接受俄國媒體「衛星通訊社」訪問時表示，通過對中國商品加重關稅，川普可以在民間獲得一個保護美國利益免受中國經濟侵略的好形象，這種政治上的利益遠超過潛在的成本。

美國在6月15日宣佈從7月6日起對約500億美元的中國進口商品加徵25%的關稅，中國立即出台對等的反制措施。川普隨後再加碼表示，如果中國繼續對美國商品加徵進口關稅，美方將另外對價值2000億美元的中國商品加徵10%的關稅，並表示已制定相應商品清單。中國商務部新聞發言人同時回應稱，如果美方一意孤行，中方將做出更強有力反制。

金德芳認為，川普在美國聲望低落，現在取得政治得分極為重要，遠高於與中國對抗所承擔的經濟成本。

他說，「從經濟角度來看，雙方都有一部分人將獲勝，也有一部分人因貿易對抗而失敗。如果川普能夠堅定地向美國民眾表現出他捍衛美國利益，抵擋中國的經濟侵襲，對他而言將是一場政治勝利，因此發動貿易戰將是值得的。」不過，當然，最終雙方會就貿易問題達成妥協。

金德芳表示，「目前我們看到的只是談判的最初立場。川普宣佈加稅，習近平主席公佈回應措施，川普宣佈更高的關稅，中國聲稱強力反制。最終雙方還是會達成某種妥協，川普和習近平都會說『我贏了！』意味著另一方輸了。」

今年秋天美國將進行國會期中選舉，眾議院438席與參議院100個席位的三分之一將重新選舉。目前兩院皆由共和黨控制，川普如果未能這場貿易戰中獲勝，共和黨期中選舉勢必丟失國會的優勢。

(中時電子報)