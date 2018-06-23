流感疫苗每年消耗千萬顆蛋 昆蟲細胞將成下一步？

2018年06月23日 23:03 中時 倪浩倫

疫苗生產過程中，所有會接觸的物品都得殺菌消毒。（倪浩倫攝）

疫苗從消毒、裝填、貼標籤、入盒，皆採自動化生產，並有專人在旁監控。（倪浩倫攝）

疫苗從消毒、裝填、貼標籤、入盒，皆採自動化生產，並有專人在旁監控。（倪浩倫攝）

疫苗裝箱後，在入櫃出貨前，得保存於攝氏約3~5度的低溫倉儲。（倪浩倫攝）

我國每年提供600萬劑公費三價流感疫苗，衛福部也表示，將從2020年起改打四價疫苗。只是，無論三或四價，「打疫苗是防流感最佳解」已是社會共識，記者也實際飛過半個地球，帶你深入疫苗廠，看看疫苗到底是如何製作、為何要趕在半年前下單，甚至傳聞中「疫苗是靠雞蛋做出來」，未來甚至可能改用昆蟲細胞，通通一探究竟。

無塵衣帽、鞋套、護目鏡，再套上防踩到針頭的塑膠鞋套，法國賽諾菲藥廠日前邀十多國媒體，前往參觀位於法國盧昂、專門生產流感疫苗的疫苗廠，記者被要求全副武裝，才能進入廠內。

不說不知道，大多數的流感疫苗，是透過受精的「胚蛋」培養，且母雞不得接種任何疫苗和抗生素，蛋產下後，還得接受重重無菌測試。

世衛WHO會在每年2~3月，公布北半球下一季流行的病毒株（A型2種、B型2種），並將病毒株送往各藥廠，藥廠隨即將4種病毒打到胚蛋，接著進行培養病毒液、純化、減毒、過濾等步驟，這些步驟得趕在6月左右完成。

過往，WHO公布4種病毒株後，會先建議今年的三價病毒株，接著四價，今年卻首次「先四後三」；藥廠在培養完疫苗、完成上述步驟後，便會依WHO的建議來進行調和。

廠長菲力普帶領媒體參觀廠房時，拿起一隻已消毒的疫苗容器，介紹時卻不慎失手掉落，引來一陣驚呼，撿起後，他不慌不忙說道「就算沒掉，從接觸到我手開始，這容器就已經不能用了」，展現對環境衛生的高度要求。

從容器消毒、疫苗填充、貼標、入盒，疫苗的各作業皆採自動化生產，並有專人監看，且在包裝前，更有數十台攝影機隨時監控，一懷疑有異狀便會淘汰，統計顯示，多年來不合格率幾乎為0。

看著疫苗入盒、裝箱後，記者被帶到一座門前，每人發派一件厚重的防寒衣，原來是要進入攝氏約3度的疫苗倉儲，疫苗在出貨前，都會被保存於此，最終將裝入貨櫃，趕在10月前送交客戶手上，箱內均裝有溫度追蹤器，以便專人監控。

從WHO公布今年預測的病毒株，到藥廠製作、運輸、交貨，耗時需要半年，這也是為何流感疫苗得在施打前的半年，就要跟各藥廠下訂單。

胚蛋製作雖然安全，但也耗時費力，每年更要消耗成千上萬個的蛋，有專家已著手研發新方法。英國牛津大學醫學博士斯瑞達接受台灣媒體採訪時表示，現已有用昆蟲細胞、取代胚蛋的概念和方向，有望縮短一半製作時間並增加產量，解決因雞蛋長不好，影響疫苗製作、交貨施打的情形；他更強調，理論上，該方法也有機會生產「治療性」的疫苗，用來應付突然爆發的疫情。

(中時 )