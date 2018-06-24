《全球星期人物》一開口嚇死全世界 「烏鴉嘴」球王比利

2018年06月24日 08:11 中時電子報 李靖棠

雖然足球並非台灣最熱門的球類，但每四年一屆的世界盃（World Cup），卻總能吸引大批球迷關注和熬夜觀賞。除了場上球員的技巧、戰況和進球外，球場內外的名人軼事，經常也讓粉絲們津津樂道。今天要介紹的這名球王，每屆大賽前夕，只要他開金口「預測」冠軍隊伍，總能嚇死一批球迷和球員，他不是別人，正是巴西國家隊傳奇球星、被國際足總（FIFA）贈與「球王」（The King of football）稱號的「烏鴉嘴」球王比利（Pelé）。

現年77歲的比利，出生於巴西特雷斯科拉松伊斯，從小家境貧寒，他的全名是埃德遜·阿蘭德斯·多·納西門托（Edison Arantes do Nascimento），比利是他後來的暱稱。很早因為足球天份，被巴甲聯賽的桑托斯隊（Santos Futebol Clube）發掘，以15歲之齡加盟，並且很快地在球場上找到自己的價值，不僅是名神射手、更帶領球隊贏下大批獎盃和榮譽。而比利也被國家隊選中，於1958年以剛滿17歲的年紀，首度踏上世界盃的舞台。

帶領巴西隊贏下世界盃冠軍的比利（圖中央）。（圖/美聯社）

球王比利（圖左下）與前妻Assíria（圖右下）於2002年訪問中國大陸，並前往長城參觀。（圖/美聯社）

不過，在介紹他球場上表現前，比利還有一個與球王同樣出名的「暱稱」：烏鴉嘴。每屆世界盃，舉凡被比利看好奪冠的球隊，該球隊最後都會黯然出局。1994年的哥倫比亞被他看好，但最終卻在該屆世界盃小組賽墊底，當家後衛埃斯科巴（Andrés Escobar）更因一記烏龍球，返國後不幸被槍殺；2002年看好阿根廷與法國，但兩隊於小組賽雙雙出局；2006年世界盃看好德國葡萄牙爭冠，但最終兩隊只能爭季軍。種種「戰果」，都讓比利成為每屆大賽前夕，全球球迷和參賽隊伍最害怕的人物之一。

球王比利（圖右）與現任妻子瑪西亞青木（圖左）。（圖/美聯社）

球王比利（圖右）與他第一任妻子Rosemeri。（圖/美聯社）

他驚人的技巧和優異的隊友之間配合，成功地帶領巴西國家隊殺入總決賽，最終以5比2打敗地主國瑞典，取得世界盃冠軍，而比利個人也踢進兩球，成為最大功臣之一。他生涯中曾4度參加世界盃，是巴西國家隊在1958、1962和1970年，3度奪得世界盃冠軍的成員，也是目前世上唯一一人。他最為球迷津津樂道的腳法，莫過於「倒掛金鉤」，職業生涯總共攻進1,283顆球，也讓他成為足壇的傳奇人物。

巴西球王比利（圖右）與德國「足球皇帝」貝肯鮑爾合影。（圖/美聯社）

比利（圖中右）於1986年訪問白宮，與當時的總統雷根（圖中左）共進晚宴。（圖/雷根紀念圖書館）

比利於1974年從巴西退休後，轉往美國紐約發展，加入北美洲足球聯賽的紐約宇宙隊，獲得3年700萬美元（約2.12億台幣）的合約，並憑借自己的能力，帶領隊伍在生涯最後一年（1977）奪冠，當時隊伍陣中還包含了「足球皇帝」（Der Kaiser）貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）。比利一生獲獎無數，包含FIFA金質勳章、國際奧林匹克委員會（IOC）世紀運動員，2004年獲選FIFA世紀最佳球員、足球名人等大獎，2013年更獲頒FIFA榮譽金球獎等。

球場之外的比利，和許多當紅球星一樣，私人生活和情感都非常「豐富」。他一共結過3次婚、有眾多的緋聞和傳聞，也有不少經基因測試而發現的孩子。2016年以73歲之齡，迎娶小他32歲、交往多年的日裔巴西女友瑪西亞青木（Marcia Aoki），成為他第三任妻子。

有趣的是，2018世界盃小組賽已進入第二輪的賽事，一向喜歡「預測」的比利，今年的預言似乎還未出現，雖然各隊球員和粉絲都不希望是自己，但出於好奇心，外界都在猜，比利今年究竟會將爐主之位交給哪一隊？ 就讓我們拭目以待吧！

(中時電子報)