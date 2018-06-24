圖》從難民到性感女模 她用肉體改變命運

2018年06月24日 06:59 中時電子報 張達智

Hafiia Mira擁有傲人翹臀。（圖片來源：IG）

面對鏡頭，Hafiia Mira展現迷人風情。（圖片來源：IG）

提到「豐臀」2字，第一時間你會想到誰？是「翹臀珍」珍妮佛‧羅培茲（Jennifer Lopez），還是「肥臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）？現在有另一個名字值得你記住：Hafiia Mira。

Hafiia Mira除了翹臀圓潤性感，更擁有讓女人羡慕的腹肌。如果大家以為，這又是一個「上帝眷顧的女人」，那就錯了，她是一個道道地地的「難民」。

Hafiia Mira的好身材，不是天上掉下來的。（圖片來源：IG）

Hafiia Mira出生在科索沃（KOSOVO），一個位於巴爾幹半島、充滿戰亂以及主權爭議的國家。為了維持生計，8歲就在戰亂區的酒吧賣啤酒；為了逃離長年戰亂，Mira一家遠離家鄉，跟著數百名難民逃到了美國洛杉磯。

剛到洛杉磯，她住在髒亂的地下室，過著有一餐沒一餐的日子。後來她走在洛杉磯的街上，看到一個個光鮮亮麗的女人，心中感嘆：「原來女人可以這樣活！」

之後Mira展開新人生，她當上饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）服裝雜誌的封面女郎，豐乳翹臀的身材讓人眼前一亮。

而模特兒並非她的終極夢想，Mira在肯伊·威斯特的協助下，展開了設計之路，「當我完成人生的第一個服裝秀，被上千人的粉絲圍繞著，擁護著，我的眼淚差點掉下來，我不敢相信這一切，甚至忘記了自己的出身是多麼貧寒」，Mira說。

(中時電子報)