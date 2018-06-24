世足》對戰巴拿馬 英格蘭預備大開殺戒

2018年06月24日 05:31 中時電子報 盧品青

世界盃G組今晚8時由英格蘭出戰巴拿馬，這場是英格蘭確保16強席位的一戰。

首度踢進會內賽的巴拿馬前一戰不意外被比利時以3比0擊敗，他們也是G組唯一沒有進過球的球隊。英格蘭除了在1950年世足賽爆冷敗給美國之外，從未輸過中北美洲、加勒比海、非洲的球隊。前役非洲的突尼西亞差點逼和英格蘭，這次中美洲的巴拿馬最好的情況大約就是踢和，以及設法攻進首顆進球。

前役踢進兩球拯救危局的英格蘭隊長肯恩(Harry Kane)賽前發下豪語，他想要向C羅看齊，來一次「帽子戲法」。肯恩是本屆金靴獎的有力競爭者，有英國球迷打趣說隊友如果多傳球給肯恩，他首戰就可以踢進4球。

英格蘭賽前還上演了布陣圖外洩與總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)肩膀脫臼的小風波，助理教練霍蘭德(Steve Holland)在訓練場手拿布陣圖閒晃時被拍到，他事後向球隊道歉，邵斯蓋卻毫不在意。「這對我們沒影響，那種布陣圖本來就會改來改去。」

目前的推測是英格蘭會派上前役沒有先發的英超曼聯前鋒拉許佛(Marcus Rashford)和洛圖斯齊克(Ruben Loftus-Cheek)，以取代曼城邊鋒史特林(Raheem Sterling)和大腿拉傷的熱刺中場達利阿里(Dele Alli)。

巴拿馬球員多數來自美國足球大聯盟，身體素質優秀，邵斯蓋認為這一仗比較適合由拉許佛和前鋒肯恩聯手。史特林暫坐板凳，他可能會在G組最後一戰對決比利時的時候返回先發。

(中時電子報)