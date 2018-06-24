世足人物》32年來第一人 盧卡庫這點更令內馬慚愧

2018年06月24日 05:10 中時電子報 盧品青

Lukaku's sportsmanship

vs

Neymar's BullSh*t



That's my striker. pic.twitter.com/wbKTb9KGHq — James 🇧🇷 (@FredSZN) 2018年6月23日

比利時G組第2戰再度大獲全勝，效力英超曼聯的前鋒「小魔獸」盧卡庫(Romelu Lukaku)本季前兩戰都踢進2球，除了與葡萄牙C羅暫時並列進球王，更是32年來首位達成「連續在兩場世足賽踢進兩球以上」的球員。

不僅球技了得，盧卡庫也很有運動家精神，對戰突尼西亞時，他在一次進攻被對方門將絆倒，但他在倒地的同時就做出手勢，向裁判示意「我沒事，對手沒有犯規」。他起身之後還跑去告訴裁判：「請不要判決罰球。」

一般人的反應大多是趁機向裁判討罰球，突尼西亞的沙西(Ferjani Sassi)就做出這樣的事，但他索討不成反而吞下黃牌。盧卡庫的運動精神受到媒體與球迷稱讚，還有人拿來跟巴西球星內馬(Neymar)的假摔做對比，他對哥斯大黎加時曾想索討罰球，後來被VAR重播打臉。

當然盧卡庫是有本錢這麼做的，他是國家隊的進球王，身後還有「神一般的隊友」德布勞內(Kevin De Bruyne)、阿札(Eden Hazard)，加上抽得好籤，G組的巴拿馬、突尼西亞都被他們恣意屠殺，完全不用去乞討罰球。

前一次達成這項標竿的是1986年墨西哥世足賽的阿根廷球王馬拉度納(Diego Maradona)，阿根廷也摘下當年的冠軍。此外，比利時打敗突尼西亞之後，也成為世界盃史上連續最多場沒有被0比0逼和的球隊。

(中時電子報)