姚文智晚會人數到底多少？人渣文本揭實際數字讓網友笑死

姚文智無懼撞到金曲獎，造勢晚會照常舉行，並稱現場人數破1.5萬，卻被網友質疑 (圖／影片截圖)

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中時電子報
有網友根據空拍照計算，現場人數最多就5000人，人渣文本也預估在這數字左右 (圖／翻攝自PTT)

民進黨台北市長參選人姚文智硬碰硬，無視今晚就是金曲獎，如期舉辦造勢晚會「首都大步走」，現場HIGH到最高點時，主持人更是宣布參加人數已破1.5萬人，不過不僅網友們質疑灌水，就連「人渣文本」也都在臉書開酸：「加流動的，那種去說哈囉就走的，大概就四千多。實際坐著的一千多。」

儘管撞期金曲獎，但姚文智沒在怕，照常舉辦造勢晚會，還請到陳菊前來助勢，並全程網路直播。只是不少網友抓出空拍照，看到現場許多地方都空一大塊，認為所謂的1.5萬人根本是灌水，連「人渣文本」輔大教授周偉航都開酸。

周偉航在臉書PO文說：「加流動的，那種去說哈囉就走的，大概就四千多。實際坐著的一千多。連台北市議員都動假的，這，就是愛～」。並在下面留言加註：「如果你無法分辨今天場子多大，有去過太陽花的可以回想一下，就中山南路到鎮江街的青島東路那樣。你覺得可以放多少人？」

不少網友也在底下附和：「坐等姚姚浮報」、「年齡算加成的話總歲數狂勝，誰敢嘴？」、「參加人數都能灌水，那台灣經濟數字不就...」、「等投票就知道他多會唬爛了」、「這是造勢晚會還是去勢晚會？」

(中時電子報)

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