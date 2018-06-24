史上最愛美的主持人..... 蕭敬騰今晚換了七套衣服

蕭敬騰穿香奈兒套裝和珠寶主持金曲獎。（CHANEL提供）

友善列印
中時
老蕭穿Bottega Veneta紅色西裝搭配寶格麗珠寶高歌。（BVLGARI提供）
蕭敬騰穿GUCCI配戴伯爵珠寶走紅毯。（PIAGET提供）
老蕭穿LANVIN西裝搭配寶格麗珠寶。（BVLGARI提供）
蕭敬騰配戴香奈兒Coco Crush戒指 。(CHANEL提供）
蕭敬騰配戴伯爵珠寶走紅毯。（PIAGET提供）
蕭敬騰配戴寶格麗Serpenti Eyes on me 系列耳環 ，34萬1400元。(Bvlgari提供）

當「省話一哥」蕭敬騰宣布擔任金曲獎頒獎典禮的主持人時，想必跌破不少人的眼鏡。不過事實證明，老蕭這回擔任主持人充分發揮他的歌唱才華，以歌唱取代說話，並以身上的華服珠寶為他發聲，整場下場總共換了七套衣服，可說是史上最愛美的典禮主持人。

大玩性別跨界的蕭敬騰，他整場換穿香奈兒、愛馬仕、LANVIN、Bottega Veneta、Berluti、Gucci和Levis等七套服裝，並得到卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商傾力贊助，打破歷年來頒獎典禮主持人的換裝紀錄，不僅所有男性主持人甘拜下風，就連女性主持人也望塵莫及。

有趣的是，原以為這回「省話一哥」會打破沉默，展現他妙語如珠、舌燦蓮花的一面，但他仍保有他的省話特色，改以歌唱串連全場，並搭配舞蹈和手影秀等肢體動作，讓人留下深刻的印象。

擅長「跨性別」時尚的他，更以華服和珠寶取代話語，在舞台上不斷變換造型，每一次登場都讓人耳目一新之感，讓人見識到時尚超越話語的神奇魅力。

(中時 )

陳奕迅勇奪金曲歌王 領獎秒清唱… 陳奕迅、徐佳瑩大豐收！封王封后…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。