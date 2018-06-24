史上最愛美的主持人..... 蕭敬騰今晚換了七套衣服

2018年06月24日 00:05 中時 陶福媛

老蕭穿Bottega Veneta紅色西裝搭配寶格麗珠寶高歌。（BVLGARI提供）

蕭敬騰穿GUCCI配戴伯爵珠寶走紅毯。（PIAGET提供）

老蕭穿LANVIN西裝搭配寶格麗珠寶。（BVLGARI提供）

蕭敬騰配戴香奈兒Coco Crush戒指 。(CHANEL提供）

蕭敬騰配戴伯爵珠寶走紅毯。（PIAGET提供）

蕭敬騰配戴寶格麗Serpenti Eyes on me 系列耳環 ，34萬1400元。(Bvlgari提供）

當「省話一哥」蕭敬騰宣布擔任金曲獎頒獎典禮的主持人時，想必跌破不少人的眼鏡。不過事實證明，老蕭這回擔任主持人充分發揮他的歌唱才華，以歌唱取代說話，並以身上的華服珠寶為他發聲，整場下場總共換了七套衣服，可說是史上最愛美的典禮主持人。

大玩性別跨界的蕭敬騰，他整場換穿香奈兒、愛馬仕、LANVIN、Bottega Veneta、Berluti、Gucci和Levis等七套服裝，並得到卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商傾力贊助，打破歷年來頒獎典禮主持人的換裝紀錄，不僅所有男性主持人甘拜下風，就連女性主持人也望塵莫及。

有趣的是，原以為這回「省話一哥」會打破沉默，展現他妙語如珠、舌燦蓮花的一面，但他仍保有他的省話特色，改以歌唱串連全場，並搭配舞蹈和手影秀等肢體動作，讓人留下深刻的印象。

擅長「跨性別」時尚的他，更以華服和珠寶取代話語，在舞台上不斷變換造型，每一次登場都讓人耳目一新之感，讓人見識到時尚超越話語的神奇魅力。

(中時 )