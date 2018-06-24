徐佳瑩、陳奕迅稱霸金曲29 阿妹陪榜「6中1」成最大遺珠

2018年06月24日 00:21 中時電子報 吳玫穎

台語歌王、歌后蕭煌奇與張艾莉。(影視攝影組)

第29屆金曲獎昨(23日)圓滿落幕，徐佳瑩、陳奕迅並列成為本屆大贏家，徐佳瑩以專輯《心裡學》拿下歌后與最佳國語專輯獎，而陳奕迅則是憑著《Cmon In~》三度拿下金曲歌王，還外加一座年度專輯獎。反而被外界看好的阿妹，今年以《偷故事的人》風光入圍6獎項，最後僅拿下最佳音樂錄影帶獎，令網友叫屈，稱她是本屆最大遺珠；同樣入圍6獎項的林俊傑，全部槓龜，令人意外。

徐若瑄爆乳撐紅毯。(影視攝影組)

蕭敬騰主持處女秀表現亮眼。(影視攝影組)

雖然今年金曲紅毯星光黯淡，僅靠蕭敬騰、張惠妹、徐若瑄、林俊傑、徐佳瑩等少數A咖撐場，不過頒獎典禮隨即扭轉劣勢，主持人蕭敬騰霸氣開場表演，精采演出不輸演唱會，還有A-Lin、譚維維互飆高音的高手對決、劉福助驚喜領軍的熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊的「台灣早就有嘻哈」，以及壓軸演出的林俊傑，令全場觀眾看了意猶未盡，連呼過癮。

最令外界關注的得獎名單部分，台語歌王、歌后分別由蕭煌奇、張艾莉(鳳娘)拿下，蕭煌奇；國語歌王、歌后則是由陳奕迅、徐佳瑩奪得。徐佳瑩此次以專輯《心裡學》三度問鼎歌后寶座，終於攀上歌壇最高峰，擊敗阿妹、彭佳慧等強敵成功封后，也讓她在獲獎那刻，不禁興奮到轉身向導演男友比爾賈獻香吻。

陳奕迅憑著專輯《Cmon In~》第三度拿下歌王寶座，他致詞時感謝台灣歌迷朋友、評審一直給他很多厚愛，所以他認為自己最該做的事，就是在舞台上認真唱歌給大家聽，他也說到做到，當場在台上清唱給大家聽，展現三屆金曲歌王的強大歌唱實力。

另外值得一提的，就是為金曲獎獻出主持處女秀的蕭敬騰，耳目一新的主持風格，加上典禮流程時間控制得宜，獲網友大讚超用心、尷尬到好笑，即便主持還有進步空間，但絕對能感受到他滿滿誠意。

(中時電子報)