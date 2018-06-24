英國伊莉莎白女王航艦完成燃油補給測試

英國伊莉莎白女王航艦與航艦補給艦春天浪潮號進行燃油補給測試，初步成功。(圖/英國皇家海軍)

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中時電子報

英國的新航空母艦伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth,R08)完成了第一次海上加油，顯示她的遠航任務與海外支援任務已經具備。

海軍情報網(navy recognition)報導，被稱為皇家海軍「明日旗艦」的伊女王號，在今年稍早時完成首次試航，第二個重要測試就是海上補給，於6月21日成功地在北大西洋海域與補給艦春天浪潮號(A136 ,RFA Tidespring)會合，並接收到重要的燃油，這對春天浪潮號而言也是第一次任務，她也正在測試性能階段。

測試當天海風很強，因此波濤洶湧，不過天氣不錯，能見度很好，仍然適合補給，6.5萬噸的伊女王與春天浪潮以12節(時速22公里)的慢速行距，兩船相距只有42公尺，由天浪朝的吊臂將纜繩抛向伊女王，然後輸油館就可以順勢送去。以春天浪潮的補給效率，一小時可以輸送800立方公尺的燃料量，但是首次測試比較保守，只運送了220立方公尺被送出 ，因為是測試原理，而不是補給量。

伊女王號的領航員山姆．史蒂芬(Sam Stephens)說：「這是新航艦能力驗證又一次重要進展，順利與補給艦得到燃料，意味著伊女王的航行距離可以更遠。同時春天浪潮是伊女王的專用補給艦，這是她的首次任務，使得這次補給具有雙重意義。」

春天浪潮號是浪潮級補給艦的第1艘，後續還將有3艘，分別叫急速浪潮(Tidespring)、奔騰浪潮(Tidesurge)、力量浪潮(Tideforce)。這4艘航艦補給艦是為伊麗莎白女王號和威爾斯親王號(HMS Prince of Wales, R-09)服務。

伊麗莎白女王號在完成補給測試後，將返回樸次茅斯進行維修保養，準備接收F-35B戰鬥機，以進行航艦接納戰機的測試。

(中時電子報)

文章來源：Royal Navy's Aircraft Carrier HMS Queen Elizabeth Carried Out her first UNREP

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