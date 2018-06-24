小英改軍公教不改勞保？ 沈富雄：大家可以一起來革命了！

蔡英文總統。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

軍人年改21日通過後，蔡英文總統說，各執政者都想要推動的軍公教年改終於完成了，未來，「年金破產」將成歷史名詞。前民進黨立委沈富雄卻直言，比起軍公教，勞保年改才是當務之急，因未來欠債將是以兆計算，若政府再不改，「大家可以一起來革命了」！

針對年改，小英還說，在這個時刻，應該是讓社會回歸平靜，全台灣人民放心安心的時刻，從這一刻起，你我深愛的這個國家，軍公教退撫基金財務上的危機已經得到紓解，我們不會掉下懸崖。

沈富雄卻指出，勞保年金受少子化影響，若照現行制度，將來的欠債是2位數以上的兆，以兆為單位的新台幣，若政府再不改革，大家可以一起來革命了！像現在45歲以下勞工所繳的錢，其實都是給準備退休的老人家，自己根本拿不到，因此55歲以上加減交，55歲以下不要交，「我帶你們去革命」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》上指出，現在社會上自稱為「白色力量」的人，就是一些沒有黨派的高級知識分子和年輕人，也是受年金制度影響最大的一部分，卻不敢挺身革命或造反，怎會是什麼白色力量？這都是白講的。

網友認為，「來到這執政瘋癲的時代，無言，存點錢，飛越杜鵑窩的。」、「別傻了！民進黨改革是假的，鬥爭前朝餘孽才是真的，把改革當真就被騙了！」、「前瞻『盤子外交」無能，都把錢沾光光了當然沒錢囉。」、「勞工退休金也差不多1-2萬，連軍公教的樓地板都還不到，真不知要如何改，所有制度都是政府訂的，當然要政府來承受。」

(中時電子報)

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