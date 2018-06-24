翻臉如翻書 澳門慾女來台爽約炮 一夜三次郎遭告性侵

2018年06月24日 01:34 中時電子報 吳家詮

一名住在台北的男子，因為玩線上遊戲認識住澳門的女網友，日久生情，感情昇華，兩人在線上還以「網公」、「網婆」互稱，平常LINE上聯絡，更是言詞挑逗鹹濕不拘，去年「網婆」從澳門遠渡重洋來到台北找「網公」，兩人見面如乾柴烈火，天雷勾動地火般，來台三天中兩人每夜至少激戰三次以上，未料，「網婆」帶著滿溢笑容回澳門後不久，又折返台灣怒指遭這名「網公」控制行動，成為性奴隸並提告對方性侵，而「網公」對女方翻臉如翻書，也覺得相當無辜。

被告的「網公」告訴檢警，去年11月，澳門女來台灣旅遊，他親自接機、安排酒店，兩人3天的行程幾乎都纏綿在一起，直到女方搭機回澳門，他親自送機，對方還傳LINE訊息：「謝謝這幾天的陪伴。」。

據「ETtoday新聞雲」報導，豈料，澳門女沒多久又來台灣，卻對「網公」提告性侵。她指控，第一天來台灣與其他網友相聚用餐後，當天晚上與簡男一起返回旅館，翌日凌晨，簡男開始想親她，當她把頭轉開，簡男就開始搓揉她的身體，性侵得逞。

被告男解釋，從機場接到「網婆」後就一同外出用餐，傍晚回旅館洗澡完，兩人自然而然上床做愛，「她還主動幫我打手槍。」完事後就睡著，直到晚上9時許醒來，兩人再激烈做了一次；凌晨，澳門女睡醒喊肚子餓。他還下樓至超商買食物回房；翌日早上9時，他親醒網婆又做愛一次，完事後一起外出用餐。

由於雙方各執一詞，檢方傳喚曾與澳門女吃飯的女網友，她供稱，澳門女沒有提及過被性侵一事。依照常理，若遭性侵，應該不會多次回到加害人房間，她也未向外界求助。

後來檢方又勘驗LINE對話紀錄，發現澳門女傳給「網公」的訊息非常露骨「老公有沒有搭帳篷？」、「老婆想要跟你一樣舒服」、「老公用硬硬的頭頭來磨妹妹」等；被告也熱情回應「我想要看蝴蝶～」、「褲子好緊不舒服」等。由於整起案件都無其他具體事證以證明「網男」涉性侵，因此無辜「網男」獲不起訴。

(中時電子報)