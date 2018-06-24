韓職》6.1局失6分 王維中不敵韓火鷹吞第5敗

2018年06月24日 02:03 中時電子報 蔡銘仁

效力韓國職棒NC恐龍的王維中，日前好不容易再奪勝，23日於主場銜命先發迎戰韓火鷹，力拚含職生涯單場最多用球數117球，但投6.1局慘失6分，在球隊落後時退場，終場NC恐龍1比8輸球，王維中承擔敗戰，吞下本季第5敗。

比賽前段，王維中安然度過2局後，3上遇亂流，在2出局二壘有人時，遭姜炅學敲出適時安打，讓韓火鷹先馳得點，取得1分領先。接著4上，王維中更是在一開局，就被韓火鷹洋炮霍英(Jared Hoying)轟出陽春炮，丟掉第2分。

不過王維中隨後回穩，未再讓傷害擴大。NC恐龍則在4下反擊，洋炮史庫格斯(Xavier Scruggs)率先敲安，並在2出局後站上二壘壘包；接著NC恐龍第7棒金星旭敲出飛球，正巧落在中右外野間的空檔，送回壘上的史庫格斯，助NC恐龍追回1分。

隨後第8棒金燦亨跟進敲安，NC恐龍製造一三壘有人契機，眼看有機會追平；孰料，金燦亨發動盜壘，在三壘的金星旭伺機而動，卻被逮個正著出局，NC恐龍攻勢瞬間瓦解。此後NC恐龍未再有分數進帳，王維中投到第6局結束，沒再被得分，用球數已達98球，7上仍決定續投。

結果來看，NC恐龍這決定並不明智。該局王維中抓到1出局後，連續讓2名打者上壘，接著遭韓火鷹1棒李容圭安打狙擊，失掉第3分；偏偏這時，捕手尹粹康又發生傳三壘失誤，讓王維中多掉1分，壘上跑者也推進到二壘。

王維中保送姜炅學後，被換下場休息；在他退場後，接替的張現植遭霍英3分炮狙擊，其中2分得算在王維中帳上。總計王維中投117球撐6.1局，被打8安、失6分，另有3K、4保送，自責分率從賽前3.35升高到3.374。

NC恐龍單局失掉5分，轉眼間已經陷入1比7落後，氣勢大為受挫，打線也未能予以反擊，以輸球作收。王維中連續第2場用球數超過110球，但吞下本季第5敗，至今先發14場，戰績5勝5敗。

(中時電子報)