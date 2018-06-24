世足 》俄羅斯2連勝飄「藥」味？ 引爆美俄口水大戰

2018年06月24日 03:53 中時 陳志祥

2018年世足賽地主俄羅斯隊以5比0勝突尼西亞、3比1勝埃及，世足參賽國世界排名最差的隊伍竟能2連勝晉級16強，讓美國「看不下去」，美國已經要求公開俄羅斯球員的禁藥檢驗結果，以昭公信。

由於沒有踢進本屆世足賽的美國看到俄羅斯球員「突然」出現太好的表現，因而指控俄羅斯在過去的一連串運動賽事都有違反禁藥的前例可循，對此國際足總則是宣示要在世足賽進行期間嚴格執行反禁藥的檢測。

俄羅斯是本屆、也是歷屆世足賽主辦國在參賽球隊中排名最低，但是俄羅斯在小組賽連續2場比賽「意外」贏球，順利打進16強淘汰賽。不過，美國的藥檢人員表示，依照國際規範，球員有超凡的表現就要有特別的檢測。

針對美國的呼籲，國際足總發言人說，國際足總不能在世足賽期間有任何有關藥檢的評論，而俄羅斯隊是賽前最禁得起檢驗的隊伍之一。

國際足總拒絕透露比賽期間進行多少次禁藥測試、還有比賽結束後是否執行任何藥檢檢測。而俄國的國營媒體指出，光是2018年俄羅斯球員已經接受300多次禁藥檢驗，所有查驗都沒問題。

美國沒有打進本屆世足賽，倒頭來以「酸葡萄式」敲邊鼓，想要有所報復，俄羅斯足協（RFU）當然拒絕美國的要求，強調他們的球員一再在莫斯科北部的訓練基地接受禁藥的比對檢測。

最後俄羅斯官員反擊表示，從這些挑釁的指控顯示，美國與英國運動部門對俄羅斯隊在世足賽不斷贏球，抱持著什麼樣的心態了！話雖如此，俄羅極力澄清沒碰禁藥，但是在國際足球賽史上有些國家的球員被查出服用禁藥的案例。

(中時 )