《創造101》孟美岐爆哭奪冠 楊超越出道遭酸侮辱人！

孟美岐以C位冠軍出道，激動到痛哭失聲。(取自微博)

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中時電子報
孟美岐、吳宣儀大擁抱。(取自搜狐娛樂)
吳宣儀。(取自微博)

大陸選秀節目《創造101》昨(23日)舉行總決賽，最終由宇宙少女組成員孟美岐、吳宣儀拿下C位冠軍與第二名，孟美岐得知自己能以C位出道，情緒激動，忍不住痛哭失聲，感謝粉絲3個月以來的支持。

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孟美岐與吳宣儀是《創造101》的人氣選手，兩人C位之戰一直以來都是外界關注焦點之一，最終由孟美岐拿下總冠軍，吳宣儀坦言有點遺憾，「我覺得我自己就是努力過了，那我不會後悔。」展現極佳風度。

而孟美岐則表示開心大家能夠認可她在這個位置，以後也會更加努力，穩穩坐在C位，好對得起大家支持。

楊超越歌舞都與其他練習生有一段差距。(取自微博)

李紫婷遭王思聰酸像安康魚。(取自微博)

節目最後選出11名練習生組團出道，依序為孟美岐、吳宣儀、楊超越、段奧娟、Yamy、賴美雲、紫寧、Sunnee、李紫婷、傅菁與徐夢潔，這些人將組成「火箭少女」出道。

不過大陸富商王健林獨子王思聰似乎對這份出道名單不太滿意，賽後在微博狠狠吐槽「李紫婷哪兒來那麼多鏡頭、那麼多票，兩個眼睛中間隔著一個太平洋，長得像個安康魚」、「Ycy(楊超越)的出道是侮辱了其他十個人。侮辱她們的努力、她們的汗水、她們的業務能力」。

(中時電子報)

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