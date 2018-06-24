世足Live》德國總算進球了！1：1追平瑞典

2018年06月24日 03:24 中時電子報 蔡銘仁

德國尋求世界盃足球賽衛冕，首戰卻踢到鐵板輸球，不能再輸的他們，24日對戰眼前晉級路上最大勁敵瑞典，雖在上半場先丟掉1球，不過下半場馬上發動反攻，第48分鐘殺到門前，羅伊斯跟進接獲傳球、起腳射門破網，德國追平為1：1。

德國首戰攻守失衡，遭墨西哥擊敗，如果還想晉級，接下來面對瑞典跟韓國，必須全勝。德國歷經首戰挫敗，王牌後衛胡莫斯因腰椎受傷無法上場，他們中場換上魯迪，羅伊斯首度在世足先發、擔任左翼，同時賀克托回到先發任左後衛，中場厄齊爾到板凳待命。

瑞典雖單看整體戰力，可能不比德國強，不過這支勁旅過去在世足賽，宛如「衛冕軍殺手」；過去瑞典世足2度遭遇衛冕軍，全都奪勝，1950年撂倒義大利，1958年擊敗西德。這回面對衛冕軍德國，已經手握1勝的他們若贏球，幾乎等同斷了德國的晉級希望。

比賽前段，球權大多數時間掌控在德國手中；第2分鐘，瑞典前鋒柏格接獲隊友傳球，單刀直入挑戰德國球門，但大好得分機會，卻在球門前被擋下。柏格認為有犯規嫌疑，但裁判們並未吹判。只是德國能守住瑞典進攻，但也還找不到方法突破瑞典宛如鐵壁般的防守。

第31分鐘，德國中場魯迪遭踢中臉，血流不止被迫下場；德國被迫把魯迪換下，改由鞏多安接替。第32分鐘，德國的克羅斯傳球失誤，柏格斷球後教給右路的佛斯伯格，佛斯伯格精準前傳，前鋒托伊沃南殺入禁區胸停起右腳射門，球越過德國門將諾伊爾頭頂進門，攻進瑞典第1球。

托伊沃南第32分鐘替瑞典踢進第1球。(美聯社)

只是從畫面來看，瑞典那球進球門前，德國後衛魯迪格疑似右腳碰到球，才讓球越過諾伊爾，造就托伊沃南這球，落入德國大門。魯迪格是因胡莫斯缺陣，才會頂上先發後衛，這意外的一腳，讓輸不得的德國，肩上的壓力變得更重。

托伊沃南(左)第32分鐘這次射門，魯迪格似乎意外幫了一腳。(美聯社)

上半場結束，經驗豐富的德軍處於落後，沒因此而亂了手腳，下半場變陣，換上資深中鋒戈麥斯。第48分鐘，前鋒韋納左路下底傳中，剛上場的戈麥斯搶前點把球碰高起來，跟進的羅伊斯把握住機會，射門攻破瑞典大門。羅伊斯今天才先發上陣，這是他在世足首次進球。

(中時電子報)