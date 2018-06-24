蕭敬騰為金曲「瘦到骨頭快穿出來」！曝練成手影戲、漆畫激動淚崩

2018年06月24日 05:20 中時 林淑娟

林俊傑、蕭敬騰、宋念宇出席金曲獎慶功宴。（粘耿豪攝）

即將卸任的華納大中華區總裁陳澤杉與林俊傑、蕭敬騰、宋念宇一起出席金曲獎慶功宴。（粘耿豪攝）

蕭敬騰的手影戲充滿驚喜。（台視提供）

蕭敬騰金曲獎主持處女秀獲得好評。（台視提供）

蕭敬騰以漆畫畫出特別貢獻獎得主蘇芮。（台視）

蕭敬騰（老蕭）23日主持金曲獎頒獎典禮，清新真誠的獨特主持風格，獲得許多讚美。他24日凌晨與角逐歌王失利的林俊傑、小宇一起出席華納慶功宴時坦言，他給自己出的大難題「手影戲」和「漆畫」，在練習數百次終於成功的那一刻，他便瞬間飆淚。並透露在金曲獎的表演都是典禮前10天才開始不眠不休狂練習，因此一周內就暴瘦4公斤，「瘦到骨頭都快穿出來了」。雖然外界讚譽有加，但他不為自己打分數，也打算「退休」，短期內都不再考慮主持了。

蕭敬騰說，他的心中就是覺得找他主持如果只是要單純講話串場，就失去意義，「要我講話就不要找我，我真的沒讀什麼書！也不可能比專業主持人講得好，再順都沒有他們好，這不是我想要的，也不是我的個性。所以我想了很多idea，最後用了這兩個」，但他身邊的所有人都覺得不可能，也抱持懷疑態度，主要是因為擔心他沒時間準備。

他說，典禮前十天，他才忙完所有工作回到台灣，投入金曲準備工作，「準備時間太短了，如果一個月前開始準備，可以很舒服，大家也不會那麼緊張。製作團隊，包括經紀公司、唱片公司都非常緊張，因為太可怕了！」光是漆畫，他至少練習了一百幅，在家練習時，每畫完一張，還要自己用抹布擦掉重來，右手擦累換左手，擦到雙肩都很酸，因此完成的瞬間，他真的哭了。

何以選擇這麼難的任務？老蕭說，這兩個表演都是曾經感動他的表演，手影是在他曾在澳門欣賞魔術秀時的一段內容，他看手影大師表演時，當場被感動到哭了， 也留下深刻印象，所以在想idea時，他就想試試看用這樣的方式呈現，希望可以打動觀眾。漆畫也是他無意間看到這藝術表演，覺得很震撼，因此決定要在頒發特別貢獻獎時做這件事，「覺得用這樣方式一筆一劃畫出一個人的樣子，真的很神奇」！

對於外界的稱讚，老蕭謙虛表示非常開心榮幸，但他一個人做不了那麼多，絕對要有團隊設計的每一個項目、頒獎等精彩環節配合，才有大家期待的完美呈現，工作團隊這幾天也是不吃不睡每天熬夜陪著他，擔憂地看著他能否成功完成這兩項才藝表演，「前天在小巨蛋彩排手影戲和漆畫成功的那一瞬間，現場不知道有多少人流淚，我也流淚了，但馬上擦掉，因為我知道根本還沒結束！但當時覺得至少是站在最後舞台上成功做出一次，讓大家對我的懷疑降低、有更多信心」。他覺得可惜的是，漆畫彩排時，他在音樂結束時剛好分秒不差轉畫板，正式演出時卻因為緊張、手太抖，所以沒有在時間內完成，大概晚了10秒。

是否有預留其他備案？他笑說，備案就是「背稿」、考記憶力，「但我記憶力也不好，愈死背的愈好，很難」。

為準備金曲獎體力透支，他說自己不輕易喊累，「但我現在真的很想睡覺，想好好吃一頓飯、好好運動、打電動」，且他24日馬上就要飛大陸工作，他自認不需要休長假，「只要恢復到正常的忙碌就可以」。除了歌手、演員，這次又成功挑戰主持金曲，他笑說，短時間之內沒什麼好挑戰的了，「不需要，想好好做自己該做的事，多吃一點、胖一點」。22日已發最新專輯的他，也打算在7月15日的歌迷見面會上跟粉絲們好好「深度訪談」，因為他很想了解跟著他10多年的粉絲到底喜歡他什麼、每天跟著他的他們到底是怎麼工作賺錢的。

老蕭揚言短期內都不要再主持，還推薦口才比他好的林俊傑（JJ）可以接棒。不過JJ隨後被問到是否敢接金曲主持棒時，秒回：「絕對不要！千萬不要！我不想毀了金曲獎！」還說自己可以介紹更好的人選：李玖哲，「他自願的，他們兩個搭配應該很好玩」。他自認很不綜藝、不擅長主持，也不會用說的表達自己，一緊張起來就會講錯話。

雖然入圍六項全槓龜，但JJ說，他今年給自己的目標就是為了表演而來的，他的遺憾在於原本是希望有機會上台感謝專輯的幕後功臣，反而自己的難過不是那麼明顯，以前一年發一張專輯覺得是一種責任，但這張專輯則是他自我治療的過程，未來也會尋找一個繼續努力下去的動力。

蕭敬騰原本手指骨裂快痊癒，但他說典禮上和林俊傑一握手又痠痛了，JJ一聽，緊張驚問：「傷到他了嗎？他左手受傷是不是？我不知道他受傷！」語畢，又調皮地說：「誰叫他擁抱我時說他運氣不好，就是那句害了我！」

得獎呼聲高卻落馬的小宇說，自己不會難過，但真心謝謝這一個月來的媒體與專業樂評都這麼看好他，他會繼續保守這份大家看好他的心，繼續做音樂、愛音樂。

(中時 )