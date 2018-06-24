世足》德國絕地大逆轉 晉級16強免求人

2018年06月24日 06:11 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世足衛冕軍德國對瑞典之戰峰迴路轉，原本就面臨輸球提前出局、連平手都可能被做掉的劣勢，終場前中後衛博阿騰還被罰下，只剩10人的德軍最終靠克羅斯在補時的最後1分鐘踢進致勝自由球，不但保住晉級希望，且下役勝韓國幾乎就能出線，不用看別人臉色！

由於稍早墨西哥2比1勝韓國，F組戰局也明朗不少，倘若德國輸給瑞典，吞2連敗就與韓國雙雙淘汰，由墨西哥與瑞典晉級。這當然是德國最不願見到的結果，未料先發中場魯迪踢不到30分鐘就被踢斷鼻樑，迫使德國用掉一個換人名額，第32分鐘一次防守閃神，更被瑞典的托伊沃南踢開大門，打亂衛冕者布局。

上半場1球落後，所幸總教練勒夫換人立刻奏效，替補前鋒戈麥斯上場，下半場開賽不到3分鐘就掩護羅伊斯破門，將比數扳成1平。

平手對德國還不夠，倘若只拿1分，表示即使下役擊敗韓國，積分4分也只能追平瑞典，還要拜託墨西哥幫忙贏球，才有機會藉比較球數擠入16強。但墨、瑞踢平就能攜手出線，德國當然冒不起被「做掉」的風險。

但事情沒那麼簡單，除了瑞典防線繼續挺住，博阿騰竟在第71、82分鐘連領兩黃，讓德國只能用10人來拚逆轉勝。結果奇蹟真的發生了，上半場傳球失誤造成失球的克羅斯，竟在全場補時第5分鐘踢進自由球，讓德國逆轉勝出。

德國獲勝之後，與瑞典同為1勝1負、積3分，下役只要贏韓國，而墨西哥不輸給瑞典，德國就能晉級16強。若德勝韓、瑞勝墨，形成3隊同為2勝1負，則由淨勝球較佳的兩隊晉級。柳暗花明又一村，德國至少已握有出線的主動權。

(中時電子報)