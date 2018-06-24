酒鬼們的Disney樂園就在這！東廣島還有座浪漫「愛心島」

2018年06月24日 07:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛心島求婚好浪漫、甘醇美酒喝不停、鮮美牡蠣大口吃！暑假到了，計畫好要到哪度假嗎？鄰近台灣的日本始終是國人喜愛的海外出遊地，然東京、大阪、北海道等地走過了，接下來該往日本哪處探秘境呢？

北部面向大海，東廣島市的美麗夕陽。（東廣島市提供）

從桃園機場搭兩小時半的飛機到日本日本東廣島走走吧！這裡有日本三大酒香之一的「西條」，品嚐香醇美酒品歷史、享受被山林環抱、遠眺碧藍的賴內戶海、大啖美酒鍋！七夕快到了，東廣島還有座「愛心島」，置身自然、享受悠閒、品美食就在這！

「西條」酒場的釀酒職人。（東廣島市提供）

●東廣島好好玩！沉浸在日本酒的世界

位在廣島市東部的「東廣島」近來積極發展觀光，地域寬廣的東廣島市北部被群山森林環抱、繁華市街座落於中心部，東部則鄰近海洋，一年四季皆有不同景致。

東廣島市處處可見傳統日式風情。（東廣島市提供）

更特別的是，日本三大酒鄉「西條」就在這，西条地區因優質的水源與米以及適合釀造的氣候、優秀的釀造技術等優勢，與神戶市的灘地區，以及京都市的伏見地區並稱為日本三大著名釀酒地。來東廣島不僅可以體驗美麗的田園風光及靜謐的小鎮風情，另外還可以品嚐日本美酒，來場美酒饗宴。

酒都「西條」釀酒盛況。（東廣島市提供）

●酒鬼們的Disney樂園、大啖美味海鮮好過癮

為推廣台灣人赴東廣島旅遊，，日本東廣島市與 「樂吃購！日本」來台徵選「東廣島觀光宣傳大使」，昨（23日）下午在「樂吃購！日本」的兩場座談會中，樂吃購！日本版主吉田皓一也透露自己前三個月去東廣島兩天一日旅行的美麗回憶！

東廣島市的美味牡蠣。（東廣島市提供）

雖說本身就是日本人，然吉田皓一也是三十多歲才有機會第一次到東廣島一遊！常在自身臉書「日本人的日本旅遊指南」粉絲團中分享自身旅遊趣事，也不吝惜告知是「日本酒」忠實粉絲的他到了東廣島可說是「如魚得水」！悠遊酒都，一大早就大快暢飲！五大杯各式日本清酒一字排開，居然只要日幣500元（約台幣130元）。

添加日本清酒的「美酒鍋」。（圖取自「東廣島市」Facebook）

酒酣耳熱之際，再來一個「美酒鍋」好過癮，無怪吉田皓一大讚東廣島可是「酒鬼們的Disney樂園」呢！除美酒外，東廣島的海鮮也是出了名，肥美牡蠣現烤吃、有機馬鈴薯、枇杷吃得到農家滿滿愛心。話說西條在每年10月第二個週末（六日）有舉辦特色酒祭，歡迎喜愛日本清酒的遊客來此「乎乾啦」！

戀人聖地「小芝島」遠眺就如一顆愛心。（東廣島市提供）

西條酒坊老街中賀茂鶴二號倉庫。（東廣島市提供）

●「愛心島」好浪漫！日式神社老街品歷史

除了美酒與美味外，東廣島的自然美景也是值得一提的！戀人聖地「小芝島」遠眺就如一顆愛心、位於河內地區的溪谷，景觀雄大壯美，在秋天楓葉飄下時，更顯詩意。

深山峽楓葉美景。（東廣島市提供）

喜愛歷史的人也能來東廣島走訪「榊山八幡神」，這裡供奉著廣島酒的創始人三浦仙三郎的雕像！白市街道保留日本戰國時代日式家宅、大政時代流傳下來的「報時塔」有濃濃古早味！歷史的淬煉彷彿踏入了時光隧道，讓旅人忘卻工作重重壓力。

安藝津海岸線。（東廣島市提供）

●東廣島觀光宣傳大使徵選中

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為推廣觀光，日本東廣島市與 「樂吃購！日本」來台徵選「東廣島觀光宣傳大使」，只要到指定網站上票選旅遊景點與填寫相關資料，就 有機會獲選為東廣島觀光宣傳大使，前往東廣島四天三夜旅遊，一人中獎兩人同行！

添加日本酒的美味蛋糕。（主辦單位提供）

本次旅遊前往的景點將會依照參加者的票選結果來決定，也為 這次旅遊更添話題性。即日起到7月23日為止，只要於指定頁面 閱讀相關內容後，選出有興趣的景點，並填寫報名者與同行參加者的個人資訊就有機會獲得在今年11月間造訪東廣島，獲得雙人「桃園-廣島免費來回機票」及雙人「3晚免費住宿」！喜愛日本、喜愛旅遊的你，不妨發揮自己創意，說不定在今年秋天，你和旅伴就在旅行的路上了！

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(中時電子報)