6月24日三大報頭條

2018年06月24日 07:36 新華社 高德順

◎中國時報

第29屆金曲獎23日在台北小巨蛋舉行，10位國語男女歌手入圍者全員到齊，陳奕迅昨以《C’mon In~》專輯獲得最佳國語男歌手獎及年度專輯獎，眾望所歸；徐佳瑩則打敗勁敵張惠妹、彭佳慧等歌后拿下最佳國語女歌手，首度封后，並以《心裡學》專輯同時獲得最佳國語專輯獎，2人一連奪得2項最大獎，堪稱金曲夜大贏家，樂團茄子蛋和盧廣仲也分別拿到2個獎項。

台大醫院加護病房傳出洗腎管路接錯，將本應接RO逆滲透水的孔洞，接到一般的自來水，誤將自來水輸入病患體內，計有6名患者受影響，其中1人在數天後死亡，疑與接錯管有關。對此，台大醫院指出，目前證據顯示，誤接管與病患的死亡「無相關」，但仍在第一時間完成檢討，並徹底改正系統性流程和設備，同時主動跟家屬說明並表達歉意。

政府新南向政策今年滿2年，金管會此前公布本年首季國銀海外獲利達151億元，其中大陸香港占88億元，新南向18國僅占28.3億。對此，民進黨立委郭正亮受訪時表示，可見台灣國銀到香港、大陸投資較能掌握利基。政府在東南亞根本幫不上忙，台商只能自力更生。

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦首場大型造勢晚會，黨籍立委、市議員齊聚站台，主辦單位號稱湧入1.5萬群眾，但從空拍畫面顯示，實際人數與1.5萬似有不小落差。面對綠營重現大團結造勢，台北市長柯文哲暗諷說，「是不是可以用比較現代化的方式進行？」

◎工商時報

中美貿易戰利空衝擊全球股市，台股在外資持續賣超下，上周五盤中再度回測季線、半年線，所幸八大官股券商護盤力挺，終場收復季線及半年線。觀察八大官股券商已連續8天站在買方，策略護盤標的以升息受惠金控股、記憶體漲價題材等包括元大金、第一金、華南金、華邦電等15檔為主。

雖然石油輸出國家組織（OPEC）達成每日增產1百萬桶協議，但市場認為實際增量可能無法達標，激勵美國油價周五狂飆近5％，創2016年11月來最大單日漲幅。

歐美貿易大戰升溫。歐盟上周五宣布對價值32億美元的美國進口商品課徵懲罰性關稅，報復美國的鋼鋁關稅；美國總統川普隨即揚言加倍奉還，擬對在歐洲組裝的進口車一律課徵20％關稅。

中國智慧手機品牌小米正式啟動香港IPO，昨（23）日由小米創辦人、董事長兼首席執行官雷軍親率七名元老級創業團隊，在香港舉行IPO前國際記者會。雷軍重申小米不再是單純的手機、智慧裝置銷售業者，而是一創新驅動的互聯網公司，未來小米在非手機業務營收占比也將推升至5成以上，並以「硬體」、「新零售」、「互聯網服務」鐵人三項的新商業模式持續成長。

◎旺報

蔡政府執政已滿2年，金管會此前公布本年首季國銀海外獲利達151億元，其中大陸和香港占88億元，新南向18國僅占28.3億。民進黨立委郭正亮受訪表示，可見台灣國銀到香港、大陸投資較能掌握利基；政府在東南亞根本幫不上忙，台商只能自力更生。

不同於過去管制嚴、要求多，大陸近來大力對外開放金融領域，國台辦公布惠台31條，就包含許多對台商放寬金融業務的辦法。民進黨立委郭正亮表示，相較其他地區，先天的語言優勢，使台灣金融業在比較不需要資金規模的證券、期貨、保險經紀代理等方面具備競爭利基，成為西進誘因。他認為，台灣不可能繞開大陸崛起的壓力，若認為可依賴美日或東南亞「另起爐灶」，台灣經濟恐遭遇更多不測。

蔡政府力推「新南向」政策逾2年，但陸委會台商張老師黃致傑觀察，他輔導過的台商裡，赴大陸就業、創業的台青人數愈來愈多，配合新南向的企業則寥寥無幾。他直指，重點就在兩岸的語言和文化相通，而東南亞國家的水電供應、政策落實、司法審判等，普遍落後於大陸，目前台商仍以西進大陸為第一選擇。

「新南向」政策不受台商青睞，北京清華大學台灣研究院副院長殷存毅觀察，雖然蔡政府欲藉「新南向」在經濟上和大陸分庭抗禮，但是近2年來，台商赴大陸投資的規模不但沒降低，反而超越以往。他分析，大陸近年來經濟成長模式升級換代，經濟增速雖然放緩，但整體市場購買力增強，兩相抵銷，讓台商認為大陸市場仍有獲利空間。

(新華社)