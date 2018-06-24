世足》日本戰塞內加爾 勝隊晉級在望

2018年06月24日 10:33 中時 廖德修

塞內加爾儼然成為非洲希望，不過名將馬內（右）尚未發威。（美聯社資料照）

H組首輪原本比較不被看好的日本、塞內加爾旗開得勝，各取得3分積分，第2輪兩隊將於台灣時間24日晚間11時交手，勝者將拿下第2勝、積分6分，無異一隻腳踏進16強，晉級機會大增。而日本首戰是以11人打敗哥倫比亞的10人，或許有人會酸「藍武士」勝之不武，這一戰正好可證明自己也有公平贏球的能耐。

日本在世足賽史上對抗非洲國家以2勝1敗稍佔上風，卻從未遭遇塞內加爾。雙方曾踢過2場友誼賽，塞隊都贏球，但那已是2001、03年的往事，參考價值不高。預料日本首戰旗開得勝後仍會維持相似的陣容，希望能再下一城。

世足賽三朝元老本田圭佑表示：「塞內加爾的防線並非沒無懈可擊，若能多運用戰術，加上球員們更大膽尋求突破，一定可以攻破他們的球門。」而首戰頭槌建功、擊退哥倫比亞的前鋒大迫勇也表現出色，則被寄予厚望。

至於塞爾維亞首戰靠著較佳的球運以2比1險勝波蘭，全隊士氣大振，目前是非洲球隊中晉級希望最高的隊伍；只要再贏日本，幾乎就可複製16年前首次進軍世足賽就打進16強、甚至8強的奇蹟。效力義甲拿坡里的庫里巴利說，如果有一天非洲國家能贏得世界盃，那當然是非洲人共同努力的結果，而現在正好是全力爭取大力神盃的機會。

塞內加爾想問鼎大力神盃不能只靠信念，效力英超利物浦的名將馬內可要多加把勁。上一戰他被波蘭後衛看緊，幾乎無用武之地，只能在禁區外圍游走；次役碰到後防較弱的日本隊，正好可展現應有的實力，帶領塞隊邁向下個目標。

(中時 )