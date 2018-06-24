世足》波蘭對哥倫比亞 背水一戰輸家淘汰

J羅（左）不發揮，哥倫比亞前途堪慮。（美聯社資料照）

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三屆德甲金靴獎得主萊萬多斯基（左）要率波蘭擺脫困境。（美聯社資料照）

H組兩支實力較強的球隊波蘭、哥倫比亞球運不濟，首戰意外吞敗。台灣時間25日凌晨2點雙方將正面對決，而這一戰誰也大意不得，輸了只能黯然接受提前淘汰的命運，等於是背水列陣的生死之爭。

哥倫比亞首戰輸球，關鍵是後衛C.桑契斯在開賽3分鐘就因「手球」領紅牌被罰下場，使哥隊面臨10人打11人的劣勢，接下來他還要禁賽1場。更嚴重的是，竟有極端球迷揚言要對他不利；不禁令人想起1994年美國世足賽哥倫比亞對美國之戰，因烏龍球導致哥隊落敗，返國後慘遭球迷開槍射殺的艾斯科巴。

24年後會不會舊事重演？或許這只是網路謠言，但是否對哥倫比亞球員造成心理壓力目前還很難說。而上一場輸球的原因除了C.桑契斯吃紅牌，上屆世足「金靴獎」得主J.羅瑞格茲因傷未能先發，只在比賽中段替補上陣；對波蘭之戰J羅能否重返先發陣容並踢出應有水準，也是哥國振衰起敝的關鍵。

至於波蘭上一戰被一個烏龍球和後衛的離譜傳球疏忽打趴，堪稱非戰之罪；比賽尾聲雖力圖振作攻進一球，可惜為時已晚。第2戰遭遇哥倫比亞，球員必須盡量為萊萬多斯基製造進攻機會，幫助他發揮三屆德甲「金靴獎」的威力，才能保住晉級機會。

25日這場哥倫比亞、波蘭之戰，可說是J羅、萊萬兩大「金靴獎」得主的正面對決。可惜造化弄人，比賽結束可能只有一人能夠昂首繼續向前邁進。除非H組4隊都戰成1勝1和1負、積分相同的局面，再來比其他各項數據，以決定哪兩隊晉級16強。

(中時 )

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