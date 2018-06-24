網友重溫曹長青談屈原「奇葩」死因 留言超爆笑

2018年06月24日 08:04 中時電子報 邱文秀

「兩岸大罪人」曹長青去年上政論節目《政經看民視》談端午節由來，他表示，屈原投河是因為怕秦始皇焚書坑儒，但屈原跳河時秦始皇根本還沒出生，屈原成了「時空旅人」網路瘋傳節目截圖。昨日臉書粉絲頁「靠北工程師」重溫截圖，網友接力瞎掰屈原死因，留言超有創意令人噴飯。

曹長青去年上政論節目《政經看民視》談端午節由來，他說屈原投河是因為怕秦始皇焚書坑儒。但屈原死的時候是西元前278年，當時秦始皇嬴政都還沒出生（西元前259年）。進一步說，嬴政統一中國是西元前210年，搞焚書坑儒是西元前213年，離屈原在世的時間都有35年了，屈原成了不折不扣的「時空旅人」。

曹長青生於中國大陸黑龍江省，畢業於黑龍江大學中文系，他在1988年自費赴美留學，而後入籍美國，時常上《政經看民視》評論台灣政治，目前Youtube已無法搜尋到《政經看民視》原影片，只剩網友轉發上傳檔案。

臉書粉絲頁「靠北工程師」昨日有人發文重溫曹長青屈原死因截圖，造成留言大歪樓，網友個個發揮創意重編屈原死因。網友說「屈原為什麼投河?因為他穿越到現代，看到本節目，氣的再穿回去投河自盡」、「當時我在現場，屈原跟李白半夜喝酒醉，李白掉到河裡，屈原是跳下去救他不幸淹死的」、「為什麼秦始皇會病死，就是為了防止被艾滋病傳染，之前先病死自己」、「屈原是用公務員名義跟錢莊貸款壓阿根廷才投河的，懂什麼⋯」、「其實是楚懷王要砍他的18%，才氣到投江的」。

「問一下屈原守不守得住街亭」、「知道岳飛為什麼打不贏張飛嗎？因為他不會穿越啊」、「其實是金正恩逼迫屈原承認自己是韓國人，屈原不肯才投江的，從此之後金正恩就瘋癲了動不動就要發射核彈！當時我在現場，這件事只有4個人知道，一個是我，一個是屈原，一個是金正恩，另外一個，很抱歉，我不能說！」、「原來屈原是時空旅人，我以為是愛國詩人呢」、「不是啦，人家屈原明明是在滿清時代科舉上不了，懷才不遇，不滿官僚制度，不為五斗米折腰，在寫下赤壁賦後投江要撈月」、「屈原死前的最後一句話 咕嚕.咕嚕.咕嚕.咕嚕...」、「然後上岸後遇到佛羅多…」。

(中時電子報)