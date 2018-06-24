參加人數慘！姚文智選623造勢 網幫想原因笑翻眾人

2018年06月24日 08:17 中時電子報 謝雅柔

民主進步黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會今晚登場，多位民進黨籍立委、議員到場力挺，主持人趙天麟說，現場群眾超過1萬5000人。然而，這番說法卻被網友從空拍照打臉。對此，有網友列舉姚選昨造勢兩大錯誤，更有網友酸稱「這是先見之明 以免報了丟臉」、「我姚不需要版面，只要台灣價值與想像力就好了」。

民主進步黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會昨登場，立委蘇治芬、段宜康等多位黨籍立委與市議員登台力挺；總統府秘書長陳菊則擔綱壓軸演說嘉賓。這場名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，現場雖宣布有超過1萬5千人到場支持，很多網友質疑，若以直播的空拍畫面來看，人數似乎有段差距。

對此，有網友在PTT發文稱「姚文智選錯造勢日期了吧」。該網友說姚選擇623作為第一場大型造勢的日期「真是個大錯誤」。該網友說難道姚文智沒意識到昨天是金曲獎頒獎典禮，媒體的目光都被吸引走，隔天的報紙也都會是金曲獎的新聞。此外，四年一度的世界盃足球賽也在熱戰中，媒體也固定每天都會報導，「姚文智造勢的新聞會被放到第幾版呢?」

該網友說姚文智在決定造勢日期的時候，怎麼不先看看有沒有機會博取版面呢?應該至少要等到世界盃打完再來造勢，或找個像蘇貞昌、鄭文燦聯合造勢，比較有機會衝人氣。「不過還是希望他加油一點，能參選到底，不然年底民進黨北市議員選情可能會崩盤的。」

網友則回文狂酸姚文智「我姚不需要版面，只要台灣價值與想像力就好了」、「每次都在民調前辦造勢活動，這腦袋很好懂」、「這是先見之明 以免報了丟臉」、「正常都會避開這種有其他事件的日子」、「跟日子沒關係啦，他就拉不起來」、「現在就怕他民調太低退選」、「搞不好做民調的時候 受訪者根本也不知道造勢活動的事情」。

(中時電子報)