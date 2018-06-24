尋根、探部落！原住民村落文化發展計畫有成

2018年06月24日 08:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從部落、耆老訪談讓原住民文化更完整！文化部秉持文化治理、政府與民間協力共創，及原住民文化主體的核心價值，鼓勵各界結合青年，以原民文化脈絡及共享互助的精神，展開原住民都市與原鄉部落文化傳承及發展，爰推動原住民村落文化發展計畫（含平埔族群）。

該計畫促成許多原民青年參與及傳承，也讓都市及原鄉部落的朋友，重新找回文化脈絡及自信，迄至106年度，兩年來計補助了66個單位，受補助單位分布於全台各地，包含泰雅、布農、鄒、邵、排灣、阿美、西拉雅、馬卡道等族群，更有都市原住民社團的參與，成果越趨豐碩。

106年度計畫（執行期程為106年8月至107年5月）執行成果23日舉行，展示內容包含部落史、傳統領域、工藝振興、語言古謠、食農智慧、青年培力與城鄉連結等七大主題；並同步以世界咖啡館方式舉行工作坊，共同探討計畫執行影響力、困難與挑戰、永續性等議題，希冀以受補助團的經驗作為未來推動計畫的基石，也期待與會賓客能一起感受部落的用心與活力。

該計畫由原住民自行實踐及詮譯文化主體的方式，展現源源湧現的文化底蘊及創新能量，如「中華民國台灣原住民族文化發展協會」的In-Between閱讀部落守望原鄉計畫，成立以原住民為主體的藝文推廣空間；「宜蘭縣南澳鄉金岳社區發展協會」以舊部落3D模擬完成耆老的夢想，或是「屏東縣瑪家鄉北葉社區發展協會」的玻璃斜坡上文化部落計畫建構人文調查資料等等，在在展現了原住民朋友尋回失根文化及部落創生的迫切性。

文化部文化資源司陳登欽司長表示，部落文化資產因地處偏遠而流失，被研究和了解的也不多，感謝團隊的努力得以讓部落軟實力和智慧得以保留，未來文化部也會持續推動原住民村落文化計畫，並納入國家文化記憶庫，讓部落的內涵讓更多人看見。

文化部期待透由本次的成果展，能鼓勵更多的原住民朋友，尤其是原住民青年，要重新認識自己部落文化，回（在）原鄉連結文化、復振文化，多講族語、穿族服、稱族名及傳承耆老智慧，以延續族群動能及文化命脈。

(中時電子報)