世足》克羅斯將功贖罪　德國力求避開首次小組賽淘汰

德國中場克羅斯雖然上半場失誤害球隊掉球，下半場用踢進自由球助隊獲勝來雪恥，也保住球隊晉級希望。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

在俄羅斯索契的菲什特體育場（Fisht Stadium），正當所有臉上塗著紅黑黃三色彩繪的德國球迷不分男女老少，已經含淚放棄比賽、接受他們的驕傲要面臨世足小組賽淘汰邊緣之際，一個名叫克羅斯（Toni Kroos）的男人，踢出了讓他們從地獄回到天堂的一球。

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2018世界盃小組賽第二戰，德國效力西甲家皇家馬德里的中場克羅斯在上半場發生傳球失誤，給了對手瑞典反擊機會、並順利進球，雖然之後隊友羅伊斯（Marco Reus）進球追平比數，但同組的墨西哥已經兩勝在手，加上瑞士對德國之前已經先有一勝在手，因此這一場如果德國只能踢和，不論最後一戰他們對南韓結果如何，小組賽預計就是由墨西哥、瑞典兩國獲得16強門票，德國將是除了1930年退出、1950年被拒絕參賽之外，第一次在小組賽階段就被淘汰。

但是下半場傷停補時、比賽剩沒幾秒就要結束之際，克羅斯一記角度刁鑽的自由球，不但讓自己將功贖罪，也點亮德國坦克的晉級希望，下一場再勝韓國幾乎就能出線。

賽後克羅斯透露，他必須拋開上半場失誤的過錯，努力在下半場幫助球隊反擊：「掉第一球的責任絕對是在我身上，但是下半場還要繼續踢，不能就這樣消沉下去。」

德國過去從來沒有在世界盃小組賽前兩戰都吞敗的經驗，克羅斯補充：「我們逃過一劫之後，可以感覺到不少德國人今天都會很快樂。」

德國總教練勒夫（Joachim Low）回應：「我替克羅斯開心，他發生失誤、導致瑞典先馳得點，但他的自由球成功進球，能夠利用比賽最後一次進攻機會，完成這麼重要的一擊來扭轉局勢，我替他開心。」

(中時電子報)

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