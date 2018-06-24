長期包庇賭場 北市2員警遭判刑

2018年06月24日 08:59 中時 陳志賢

中正二分局偵查佐任翔、中山分局員警陳品文2人，被控長期包庇友人經營的麻將賭場，並通風報信、收賄。其中，陳品文因事後繳回貪汙所得2.1萬，台北地院依貪汙等罪判刑5年10月，褫奪公權3年，另陳員因助業者欲行賄同事判刑6月，褫奪公權1年。任翔則被依公務員包庇賭博罪判刑10月，全案可上訴。

至於4名賭埸業者李義華、梅力山、馬旭輝、凌志民，各依賭博罪判刑4月至9月不等徒刑，均可易科罰金，另李、梅2人另涉行賄罪判刑10月、8月，不得易科罰金。

判決指出，李義華、梅力山自2012年3 月間起，在北市龍江路麻將賭場，梅透過偵查佐友人任翔認識轄區員警陳品文，因賭場遭人檢舉，員警上門查訪，任翔告知陳員與梅見面，陳員二度查訪時，以拍攝一般民宅照片交差，包庇梅的賭場，同年5月梅交付陳賄款1萬元，陳員即將5月警政署的全國查緝賭博專案行動，洩漏給梅。

2012年8月，梅再行賄陳1萬元，2013年2月，梅約陳在龍江路拖吊場見面，交付陳價值1200元的茶葉2罐，不久陳再將分局告知轄區疑有賭場被檢調鎖定偵辦訊息，洩漏給梅。

之後，陳員因調警備隊，梅力山等人擔心賭場遭繼任員警取締，欲透過陳員引薦繼任警勤區警員，陳員2012年12月邀約繼任林姓警員至龍江路拖吊場，介紹梅男認識，陳並暗示可收受賄款，但遭林員拒絕。

任翔明知梅力山、李義華經營賭場，竟洩漏2012年12月警政署全國查緝賭場專案訊息給梅，予以包庇。另梅力山在2014年7月與馬旭輝及凌志民等人在汀州路經營麻將賭場，至2015年3月為止。

法官認為，陳品文、任翔身為警察，因一己貪念或私誼，收受賭場業者賄賂，或予包庇，所為嚴重破壞警察機關聲譽，損害警察形象，考量陳員僅坦承部分犯行、任員否認犯行之態度，依法量刑。

(中時 )