超熱心？澳洲難民送台就醫 徐國勇跳針：去問外交部

2018年06月24日 09:18 中時電子報 戴安瑋

外傳澳洲因防止難民醫療後滯留澳洲，去年與我政府簽祕密協議，澳洲政府可以將生病的難民送台灣醫治，引起各界關注，不少網友質疑，難民的醫療費用誰付?還有網友擔心，接受醫療後的難民，因此滯留台灣，怎麼辦？對於，行政院發言人徐國勇上午接受記者電訪時，跳針式的、連說四次要記者「去問外交部」，還強調，外交部會說明。

澳洲媒體報導，澳洲與台灣政府於去年9月祕密簽署諒解備忘錄，澳洲政府可把安置在諾魯共和國、有緊急醫療需要的難民，送到台灣治療，防止難民在澳洲接受治療後乘機申請居留當地。此祕密協議，由我台安醫院於今年1月起協助。由於醫療費用誰出，未清楚說明，引起各界關心，不少網友提出上述質疑。

行政院發言人徐國勇上午接受《中時電子報》記者電訪時，跳針式的，說了四次，要記者去問外交部，並強調，外交部會說明。

記者問：發言人，有外電報導澳洲與我政府簽祕密協議…

徐國勇：我知道，去問外交部

記者問:是澳洲政府要送難民來台灣醫治的事…

徐國勇：我知道，去問外交部

記者問:行政院知道這事嗎?

徐國勇：去問外交部

記者問:難民醫療費用，由誰來出？

徐國勇：這事要去問外交部

記者問:外交部會出來說明嗎?什麼時候會出來說明?

徐國勇：外交部會說明

(中時電子報)