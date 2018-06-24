MLB Live》林子偉返大聯盟安打未開張 紅襪暫落後水手

2018年06月24日 09:24 中時電子報 蔡銘仁

效力紅襪的旅美好手林子偉在3A調整近一個月後，總算獲得機會，24日本季第2度登上大聯盟戰場，並隨即在對水手的比賽先發上陣，擔任1棒游擊手，不過或許是剛回來還在調整，林子偉前3打席吞2K，靠1次守備失誤上壘，目前6局打完，紅襪暫0比5落後。

林子偉本季在大聯盟出賽14場後，美國時間5月24日被下放3；今天賽前，紅襪動用選擇權把左投史考特(Robby Scott)放到3A，林子偉因而能重返大聯盟舞台。林子偉近期打擊有越來越火燙的趨勢，下3A後近28場有25場敲安，總計116打數揮出40安，包括4轟，28戰的打擊率高達3成45。

林子偉剛回大聯盟，馬上就先發上陣，扛起開路先鋒重任，並和守二壘的霍特(Brack Holt)搭配，鎮守游擊大關；此役之前，他僅1場打開路先鋒的經驗。面對水手先發李克(Mike Leake)，林子偉未能延續在3A的手感，1下首打席遭到三振。

1分落後的紅襪，1上2出局後，製造滿壘契機，但最終無功而返。然而，林子偉進攻還未有貢獻，拿手的守備卻出現瑕疵；3上水手2出局進占二壘，海利(Ryon Healy)擊出游擊高彈跳球，林子偉趨前接球，未掌握好球，讓球穿出內野防線，被記1次失誤。

林子偉本季前12場守游擊，40次守備機會0失誤，這回首次出狀況，沒替球隊抓到第3個出局數，還讓二壘跑者回壘得分。更慘的是，林子偉3下擔任該局首名打者，但又再度領到三振，重返大聯盟的前2打席，都以三振作收。

紅襪先發E.羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)前3局投得辛苦，4上再遭狙擊，2出局一二壘有人時，先挨漢尼格(Mitch Haniger)二壘打，失掉2分；接著凱爾西格(Kyle Seager)再補上1支安打，替水手打進第5分。

羅瑞格茲投完4局退場，紅襪換上維拉茲奎茲(Hetor Velazquez)接手，總算讓水手攻勢稍稍停歇。紅襪還未找到機會反撲，6上維拉茲奎茲落難，2出局後連續被打3支安打，讓水手攻下第6分。林子偉6下第3度上陣，擊出一壘方向滾地球，造成一壘手失誤，本場比賽首度上壘。

林子偉隨後靠著隊友推進，一路進占到三壘得分大門，但後續打者未能貢獻適時安打，林子偉被凍結在三壘。

(中時電子報)