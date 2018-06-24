頑童MJ116奪金曲不排除「單飛」 熬10年先賺飽荷包

2018年06月24日 09:33 中時 徐桐炘

頑童MJ116以專輯《幹大事》獲得第29屆金曲獎最佳演唱組合獎，團員大淵說前幾天緊張到胃都糾在一起，3人拿獎後感謝彼此，「兜在一起已經超過10年，是很可貴的事情。」出道10年第2次入圍，終於受到金曲青睞，瘦子笑說：「以為第2年就（可以）拿到！」但他們表示從未想過放棄音樂之路，不改愛開玩笑風格回應：「反正都有賺！」

瘦子坦言除了音樂事業，目前更朝夢想中的「商務人士」邁進，3人也不排除各自發展創作，「頑童現在狀態很棒，但都有自己想做的東西。」大淵和小春則有意往戲劇發展，2人在慶功宴現場一搭一唱「戲胞」發作，喊話歡迎劇本找上門，「有適合和喜歡的都願意接，拿完金曲要拿金馬！」

瘦子最近正忙在木柵開設酒吧，原是想和朋友小酌的場所，「但又想要有個主軸，比較有意義。」有機會發展成年輕音樂人的表演空間，大淵也是股東之一，小春是否為養家沒有入股？他笑回：「我是消費者的心態。」瘦子也搭腔：「股東的身份會比較低賤一點，顧客講話可以比較大聲。」

8月將在小巨蛋連開3場演唱會，是否擔心粉絲有更高期待，他們互相擊掌信心回應：「我們本來就很屌，沒有在擔心，每次表演都是100%給觀眾。」3人雖自謙不擅言詞，但不擔心演唱會冷場，瘦子說：「自己的場子，就算是有點凸槌也還好！」會用自然態度面對歌迷。

團員全都在為演唱會積極鍛鍊體力，大淵健身、游泳還努力戒菸，小春作證已經2個月沒看到大淵抽菸，大淵還說想再請教練增加訓練強度，卻被瘦子嗆：「是2個星期前的事情嗎？」頑童「幹大事」演唱會購票詳情請洽本色音樂官網及本色購票系統。

(中時 )