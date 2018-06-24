日籍單車騎士賽前身亡 父攜子遺照完成遺願

白井良一帶著兒子白井寬之遺照參加武嶺登高賽。（許家寧攝）

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白井良一為選手開賽鳴笛。（許家寧攝）
白井良一以兒子遺留相機，不斷記錄參賽車手身影。（許家寧攝）
白井良一說，兒子真的很喜歡這塊美麗的寶島，一定會在天上為選手加油打氣。（許家寧攝）
瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，今早6時鳴笛出發。（許家寧攝）

來自日本靜岡縣的單車騎士白井寬之，去年來台參加太魯閣國際登山挑戰賽，賽前一日先試騎比賽路段時，不幸遭落石擊中身亡，父親白井良一跨海來台參賽，今晨抱著兒子的遺照與選手一起登上合歡山，象徵代替兒子完成未竟的挑戰。

35歲的白井寬之去年9月參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，挑戰被國際車友譽為「地表最艱難的自行車爬山賽段」，將一路從花蓮海岸攀升至海拔3275公尺合歡山武嶺，不幸賽前試騎行經九曲洞，遭落石擊中送醫急救不治，賽事也緊急喊卡。

白井寬之的父親白井良一，今天清晨6時手捧兒子的遺照和選手號碼牌「221」，鳴笛參加開跑儀式，本次賽事有380名國內外車友參賽，其中外籍選手以日本20人最多，白井良彷彿兒子參賽般，以兒子遺留相機，面露微笑拍攝、記錄車手身影，不斷喊著「頑張って！」

白井良一勉勵車友展現兩年來努力的結果，盡情發揮實力，順利登上武嶺，白井寬之真的很喜歡這塊美麗的寶島，雖無法和大家一起完賽，相信一定會在天上為所有人加油打氣，隨後他也在台灣車友的協助下，搭車登頂完成兒子剩下的賽事。

白井良一22日來台後，找到當時路過熱心幫忙急救的民眾黃柏憲親口表達感謝之意，昨天重返太魯閣九曲洞事故現場獻花追思，並在兒子最後留影的太魯閣牌樓前拍照，參賽的車友劉瑞琪說，感受到父親對兒子深厚的愛，「讓他感動到掉淚。」

(中時 )

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