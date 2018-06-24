拿起書本 共同創造台灣最美的閱讀風景

2018年06月24日 09:52 中時 林志成

新北市立丹鳳高級中學體育班程同學，認為閱讀為他帶來的意義，是「了解自己和認識自己，難過的時候，在這世界上有人可以懂我」、「曾經以為閱讀很死板，後來才發現，閱讀就是生活，它沒有固定形式，它有很多不同的玩法」。

為行銷台台灣近年推動閱讀的成果及民眾喜愛閱讀的風貌，教育部與國家圖書館製作「閱讀‧台灣最美的風景」宣導影片，期望透過這支短片宣傳我國民眾利用圖書館進行終身學習的心得與歷程，引領更多喜愛閱讀的朋友進入圖書館，共同體驗閱讀的樂趣、暢遊書海，程同學即是影片中的人物之一。

教育部近年來透過執行各項閱讀政策、行政院公共建設計畫，積極協助地方政府打造全民樂讀的終身學習社會，並提供各項資源予全國各地方公共圖書館，輔導公共圖書館充實館藏資源、更新館舍設備及推廣閱讀。

為讓大眾瞭解圖書館環境躍升、圖書館推動閱讀教育的豐碩成果，教育部與國家圖書館製作5分鐘的宣導影片及30秒的精華版影片，期待透過影片宣傳我國圖書館的嶄新風貌，協助翻轉大眾對圖書館的印象。

影片除闡述閱讀的意義、閱讀的美好無所不在，它亦呈現教育部近年致力閱讀推廣，以及積極翻轉圖書館形象的成果。民眾可於YouTube輸入「閱讀‧台灣最美的風景」搜尋，或點選下方連結觀賞，即可觀賞到完整的影片內容。

完整版(5分鐘)影片：www.youtube.com/watch?v=tueJV9k4IO0；精華版(30秒)影片：www.youtube.com/watch?v=3pCl-f1OKuE

(中時 )