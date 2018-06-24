世足》韓國粗野24犯　墨教頭火了

2018年06月24日 09:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國隊在23日和墨西哥的比賽中，被吹了本屆世足賽至今單隊最高的24次犯規，並收到了4張黃牌，許多犯規動作過於粗野，讓墨西哥隊總教練歐索里歐（Juan Carlos Osorio）重申，希望裁判採取必要的保護措施。

「通常，我不喜歡討論裁判，但有件事我很不滿意，那就是我們球隊被犯了24次規。」歐索里歐這麼說，他的球隊這場比賽犯規7次，連韓國隊的一半都不到，也沒有任何黃牌。

歐索里歐繼續說：「很容易分析是哪隊犯這麼多規吧！為了足球比賽好，我希望裁判們採取必要的預防措施。」

從1994年美國世界盃開始，墨西哥已經連續6屆世足會內賽踢進16強，今年更是小組賽第一戰就1：0擊敗上屆冠軍德國，歐索里歐很開心球隊沒有被這場勝利的喜悅沖昏頭，順利對韓國再拿一勝，很有機會以分組第一晉級下一輪，歐索里歐補充：「從去年11月，我們就很努力做出新的變化，來提升球隊表現，必須確保不會一贏球就得意忘形，下一場對瑞典同樣付出所有努力、爭取勝利。」

數萬名墨西哥球迷湧進俄羅斯替球隊加油，歐索里歐感謝這股熱情的支持給予球隊更多力量，從世界盃賽前面對批評，到現在受到歡迎，歐索里歐說：「足球是一種帶個人情感的運動，非常主觀又變化多端，總是隨著比賽結果有更多分析，我們只能做好準備，不要被這些聲音影響。」

「下一場比賽要把它當成最後一場那樣來準備、奮戰，希望在世界盃能盡力走得越遠越好。」

(中時電子報)