砍年金又放寬國旅卡 台大醫師：是我笨還是有人瘋？

2018年06月24日 10:05 中時電子報 簡怡欣

新制教師聯盟日前赴立法院群賢樓外陳情，抗議蔡政府的年金改革是一場騙局。（資料照片／姚志平攝）

軍公教年金改革下（7）月同步上路，國旅卡也將放寬國旅卡使用範圍。對此，台大醫學院教授王明鉅指出，年金改革的大戲才剛剛下檔，沒想到下一步竟是擴大國旅卡用途，第一眼看到矛盾政策新聞時，以為他們瘋了，「到底是我笨，還是真的有人瘋了，很快我們就會知道答案了！」

他近日在臉書發文表示，年金改革對於國內消費一定會有重大衝擊，退休的軍公教警消會因為收入減少而開始縮減消費，繼續發放打折扣的月退現金，等於是天天提醒「你沒錢了」、「別再花錢」，把幾十萬個家庭原本的消費熱情，硬生生澆熄。

王明鉅認為，從信賴保護、降低生活衝擊、體恤已退休的國家僱員以及保存消費動能的考慮之下，應該把一部份減少的年金改為消費券型式，退休人員能藉此吃喝玩樂、照顧自己的老年生活，就算是拿來買長照輔具、輪椅也無妨，因為這筆錢本來就是為了保障老年生活，也能讓老人把手上的錢，讓年輕人的產品與服務賺走，提供內需消費的經濟動能。

去年監督年金改革行動聯盟赴立法院外抗議，高舉「反污名」標語表達不滿。（圖/本報系資料照‧姚志平攝）

但他指出，年金改革的大戲才剛剛下檔，沒想到有權力者又開始放寬國旅卡使用，把過去為了提振國內觀光產業而拚命限縮的國民旅遊卡，當場變成「醫美卡」、「百貨公司特約卡」等。

王明鉅預言，無論這張國旅卡的使用範圍再怎麼放寬，對於活絡內需市場的目的，統統不會有用，只是把錢從本來的特約商店的口袋，搬到新的特約商店的口袋而已，「這不是有人故意在扯『提振內需市場活絡經濟』的後腿嗎？」

他說，上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂！但他承認，當然有可能是自己笨，所以看不出來矛盾政策的偉大與高深之處，「到底是我笨，還是真的有人瘋了，很快我們就會知道答案了！」

(中時電子報)