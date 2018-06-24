姚文智623晚會多少人？八卦板狂貼「1490」人空拍圖

2018年06月24日 10:31 中時電子報 邱文秀

姚文智623造勢晚會現場，鄉民預估椅子數量不超過2千張。(八卦版)

八卦版鄉民說在場者少有年輕人，被拍到的年輕人不知為何以扇遮面(八卦版)

八卦網友zetafera走到隊伍尾端，感受人潮。(八卦版)

八卦網友ubcs拍現場員警執勤。(八卦版)

網友ubcs拍攝現場香腸攤。(八卦版)

zetafera網友拍攝現場便當照，許多鄉民也喊想吃便當。(八卦版)

民進黨台北市長參選人姚文智昨晚舉辦首場造勢晚會，多位民進黨籍立委、議員到場力挺，主持人趙天麟說，現場群眾超過1萬5000人。但PTT八卦板有許多鄉民昨晚潛伏臥底拍照，寫晚會一日遊遊記，指出現場最多兩千個座位但幾乎沒坐滿，執勤員警似乎也站的頗為輕鬆，網友們更狂貼一張空拍圖，預估現場人數「1490」人。

民進黨台北市長參選人姚文智昨晚「首都大步走，國家向前行」造勢晚會，晚間6時30分於民主進步黨中央黨部外登場，緊鄰華山分屍案命案地點。多位八卦版鄉民前往晚會拍照寫遊記，現場並有烤香腸攤販，由於有網友利用《三立》空拍圖預估現場人數「1490」人，網友在遊記發文者底下推文「1490-1」，還有人擔心攤販會不會虧本。

媒體人黃暐翰在22日《年代向錢看》節目指出，民進黨議員都被動員每人200個額度，里長50人，還有各區主任等，因此基本數量來的應該要超過一萬人。鄉民akito555則說，「今年中職桃園LAMIGO星期六，幾乎比賽都破萬人進場，網路上GOOGLE都可以找的到圖，昨天晚上那人數你跟我講破2萬人!?我台灣價值不夠，看不出來」。

對於姚文智造勢晚會喊「破萬人」的新聞，鄉民們也留言「1490*台灣價值=20000 」、「造謠 3000還高估了 」、「有啦 合計20000歲 」、「不是2千嗎 哪來的3千 」「多讀點書好嗎 有念書你就會看到百萬大軍」、「這明明有13億人 」「明明就超過2400萬人響應」、「還狂電視廣告才1490，鼻酸」、「發揮你的想像力就能看見」、「年底開出來剛好一萬票 XDDD」

(中時電子報)