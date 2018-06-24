姑婆勇「教長任命從無政治考量」 網怒轟說謊成性

2018年06月24日 10:12 中時電子報 戴安瑋

全國家長團體聯盟暨多個縣市家長團體昨天給蔡英文總統一封公開信，要求政治力不要干預，「給我們一個適任的教育部長！」對此，行政院發言人徐國勇回應表示，「教長任命從無政治考量」。網友轟，「鬼話」、「瞎話」、「誰相信誰就是傻子」。

《聯合報》報導，全國家長團體聯盟暨多個縣市家長團體昨給蔡英文總統的一封公開信，指台灣當前經濟困頓、政黨惡鬥、年輕人沒有出路、人才外流，國家基礎慢慢流失與掏空，執政黨一圖己利，專注政治追殺，無能、也無意提具治國良方，在野黨又無力監督及回應當前的施政亂象，就是「執政的無能、在野的無心、小老百姓的我們是無奈」。

聯盟要求保障弱勢族群的就學權益，逐年提升教育經費的預算額度，並呼籲教育部長應該盡速選任，放棄政治任命的想法，回歸教育本質。

行政院發言人徐國勇回應表示，民進黨執政2年來，對教育部長的任命，從來不以政治思考，而是考量教育專業。教育部前部長潘文忠、吳茂昆二位，都不是政治人物，潘文忠是常任文官，吳茂昆在學術上有很高成就，他們的任命都不是政治考量。對於新任教育部長，他說，一旦確定，會對外界公布。

網友紛留言抨擊徐國勇「說謊成性，面不改色」、「鬼話」、「徐國勇講話總是都是睜眼說瞎話」、「這說謊算不算假新聞?先把自己抓去關」還有網友說，「任何部長的任命基本上都是政治任命，這沒什麼好遮掩的，難道教育部長不是政務官而是事務官」、「說實話對民進黨來說真的很困難」。

(中時電子報)