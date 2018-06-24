集資圈購股票吸金逾16億 知名炒股姑姪被重判

知名股市炒手「小三」鄒勝胞妹鄒春香、與姪子鄒官羽被控以集資圈購未上市櫃股票為幌子、保證最高獲利30%為餌，2年多吸金16.4億元。(示意圖/中時資料照)

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知名股市炒手「小三」鄒勝胞妹鄒春香、與姪子鄒官羽被控成立「昇亞行銷實業」、「萬事通」公司，以集資圈購未上市櫃股票為幌子、保證最高獲利30%為餌，2年多吸金16.4億元。高等法院依銀行法判鄒春香10年、鄒官羽9年，沒收犯罪所得6.5億元。

另昇亞、萬事通公司幹部、員工13人各被判1年10月至7年不等徒刑，部分被告獲緩刑。

判決指出，綽號「二姑」、「晶晶」的鄒春香，曾與哥哥鄒勝炒作「飛雅」股票，被判刑10月確定，鄒勝遭通緝。另綽號「胖子」的鄒官羽另涉炒作新傳媒TDR，一審判刑3年6月，現在高院審理中。

鄒女與鄒官羽，因與曾昭榮等人從事吸金業務後另起爐灶，自2013年4月至2015年5月，運用人頭成立昇亞行銷實業、萬事通公司、靠著業務員以電話行銷向民眾宣稱集資圈購大量、正凌30檔未上市櫃股票。

業務員佯稱保證投資40天至100天，即可獲利8%至30%，待股票上市櫃即有豐厚價差，吸引近700人砸錢投資，商界、醫界多人被騙，被害人最多投資5000多萬。

其中，鄒官羽自2013年4月22日起至2014年3月20日欲轉換跑道至澳門發展而離開昇亞，吸金5億9972萬5385元，鄒春香自2013年4月22日至2015年5月31日共吸金16億4781萬6726元。

(中時 )

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